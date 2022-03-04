Pakistan'ın Peşaver kentinin konumu medya yayın organlarında son dakika olarak geçen haberlerin ardından vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peşaver hangi ülkeye bağlı, Arap mı Türk mü? gibi soruların yanı sıra Pakistan'ın Peşaver kentinin haritadaki konumu nedir? Peşaver nerede? Nüfusu nedir? Kaç kişi yaşıyor? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Konuya ilişkin detayları sizler için derledik.

PAKİSTAN'IN PEŞAVER KENTİNİN HARİTADAKİ KONUMU NEDİR?

Pakistan'ın Peşaver kenti Hayber-Pahtunhva eylaetinin merkezidir. Kâbil Irmağı'nın kolu Bara kıyısında bulunan şehir, Lahor'un 385 km kuzeybatısında yer almaktadır.

PEŞAVER NEREDE?

Peşaver, Afganistan sınırına çok yakın bir kesimde deniz seviyesinden 320 m. yükseklikte ve Kâbil nehrinin kollarından Bara’nın sol yakasında yer alan tarihi bir şehirdir.

PEŞAVER NÜFUSU NEDİR?

Toplamda 1.257 kilometre yüzölçümü olan Peşaver kentinde 2010 yılı verilerine göre 3.625.000 kişi yaşamaktadır.

