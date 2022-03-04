HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Pakistan'ın Peşaver kentinin haritadaki konumu nedir? Peşaver nerede? Nüfusu nedir? Kaç kişi yaşıyor?

Pakistan'ın Peşaver kentinin haritadaki konumu nedir? Peşaver nerede? Nüfusu nedir? Kaç kişi yaşıyor?

04.03.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pakistan'ın Peşaver kentinin konumu bir camiye düzenlenen bombalı saldırının ardından merak konusu oldu. Saldırıya ilişkin yapılan açıklamada en az 30 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılırken 50'den fazla kişinin ise yaralandığı belirtildi. Çıkan son dakika haberlerinin ardından Pakistan'ın Peşaver kentinin haritadaki konumu nedir? Peşaver nerede? Nüfusu nedir? Kaç kişi yaşıyor? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

Pakistan'ın Peşaver kentinin haritadaki konumu nedir? Peşaver nerede? Nüfusu nedir? Kaç kişi yaşıyor?

Pakistan'ın Peşaver kentinin konumu medya yayın organlarında son dakika olarak geçen haberlerin ardından vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peşaver hangi ülkeye bağlı, Arap mı Türk mü? gibi soruların yanı sıra Pakistan'ın Peşaver kentinin haritadaki konumu nedir? Peşaver nerede? Nüfusu nedir? Kaç kişi yaşıyor? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Konuya ilişkin detayları sizler için derledik.

PAKİSTAN'IN PEŞAVER KENTİNİN HARİTADAKİ KONUMU NEDİR?

Pakistan'ın Peşaver kenti Hayber-Pahtunhva eylaetinin merkezidir. Kâbil Irmağı'nın kolu Bara kıyısında bulunan şehir, Lahor'un 385 km kuzeybatısında yer almaktadır.

Pakistan'ın Peşaver kentinin haritadaki konumu nedir?

PEŞAVER NEREDE?

Peşaver, Afganistan sınırına çok yakın bir kesimde deniz seviyesinden 320 m. yükseklikte ve Kâbil nehrinin kollarından Bara’nın sol yakasında yer alan tarihi bir şehirdir.

Pakistan'ın Peşaver kentinin haritadaki konumu nedir?

PEŞAVER NÜFUSU NEDİR?

Toplamda 1.257 kilometre yüzölçümü olan Peşaver kentinde 2010 yılı verilerine göre 3.625.000 kişi yaşamaktadır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duygu Delen davasında flaş karar!Duygu Delen davasında flaş karar!
Dünyanın gözü Rusya ve Ukrayna arasındaki 2'nci görüşmedeydi! Ukrayna'dan açıklama geldiDünyanın gözü Rusya ve Ukrayna arasındaki 2'nci görüşmedeydi! Ukrayna'dan açıklama geldi
Sivil gemiyi füze ile vurdular! Sivil gemiyi füze ile vurdular!
Anahtar Kelimeler:
Pakistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çarpıcı detay! Ölenlerin ve esir düşenlerin çoğu Müslüman-Türk

Çarpıcı detay! Ölenlerin ve esir düşenlerin çoğu Müslüman-Türk

Akrep Nalan hayatını kaybetti!

Akrep Nalan hayatını kaybetti!

Teslim olan Rus askerlerinin çantasında ne var? Tüm dünyaya servis ettiler

Teslim olan Rus askerlerinin çantasında ne var? Tüm dünyaya servis ettiler

Savaşa Türkiye de çekilmek isteniyor! İnfaz listesinde Türk...

Savaşa Türkiye de çekilmek isteniyor! İnfaz listesinde Türk...

Dünyaca ünlü takımın teknik direktörü savaşta öldürüldü

Dünyaca ünlü takımın teknik direktörü savaşta öldürüldü

Ukrayna'nın en büyük nükleer tesisi vuruldu!

Ukrayna'nın en büyük nükleer tesisi vuruldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.