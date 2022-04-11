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Pakistan'ın yeni başbakanı Şahbaz Şerif kimdir? Şahbaz Şerif nereli ve kaç yaşında?

11.04.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pakistan'ın yeni başbakanı, ülkede daha önce üç kez başbakanlık yapan ve en son 2017'de yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan Navaz Şerif’in küçük kardeşi Şahbaz Şerif oldu. Peki Pakistan'ın yeni başbakanı Şahbaz Şerif kimdir? Şahbaz Şerif nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

Pakistan'ın yeni başbakanı Şahbaz Şerif kimdir? Şahbaz Şerif nereli ve kaç yaşında?

Pakistan'ın yeni başbakanı Şahbaz Şerif kimdir? sorusunun yanıtı son dakika haberleri sonrası merak konusu oldu. Pakistan'ın yeni başbakanı Şahbaz Şerif kimdir? Şahbaz Şerif nereli ve kaç yaşında? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı.

PAKİSTAN'IN YENİ BAŞBAKANI ŞAHBAZ ŞERİF KİMDİR?

Pakistan'ın yeni başbakanı Şahbaz Şerif, ülkede daha önce üç kez başbakanlık koltuğuna oturan ve son olarak 2017'de yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan Navaz Şerif’in erkek kardeşidir.

Şahbaz Şerif 70 yaşındadır ve şu an Pakistan'ın en büyük çelik şirketlerinden birinin sahibidir. Bu şirkety Şahbaz Şerif'e ailesinden kalmıştır.

Şahbaz Şerif ile ilgili 2019'da kara para aklamak suçundan dava açılmış ve bazı mallarına el konulmuştur.

2020'de tutuklanan ve bir süre cezaevinde kalan Şahbaz Şerif, daha sonra kefaletle serbest bırakılmıştır.

Şahbaz Şerif, ağabeyi Navaz Şerif'in aksine rakipleriyle uzlaşmaya varabilen bir siyasetçi olanarak biliniyor.

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