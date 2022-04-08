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Pakistan'da Yüksek Mahkeme kararıyla Başbakan İmran Han için Parlamento'da güven oylaması yapılacak

08.04.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pakistan Başbakanı İmran Han, Parlamento'da hakkında yapılacak güven oylamasını engelleme hamlesinin Yüksek Mahkeme tarafından anayasaya aykırı bulunması sonrası bu hafta sonu görevden alınabilir. Yüksek Mahkeme, Perşembe akşamı aldığı kararla, Parlamento'nun Cumartesi günü toplanmasına ve Han'ın kaybetmesi beklenen oylamanın yapılmasına hükmetti.

Pakistan'da Yüksek Mahkeme kararıyla Başbakan İmran Han için Parlamento'da güven oylaması yapılacak

Pakistan Başbakanı İmran Han, Parlamento'da hakkında yapılacak güven oylamasını engelleme hamlesinin Yüksek Mahkeme tarafından anayasaya aykırı bulunması sonrası bu hafta sonu görevden alınabilir.

Yüksek Mahkeme, Perşembe akşamı aldığı kararla, Parlamento'nun Cumartesi günü toplanmasına ve Han'ın kaybetmesi beklenen oylamanın yapılmasına hükmetti.

Mahkeme, Han'ın oylamayı engelleme kararının yasa dışı olduğunu vurguladı ve Han'ın parlamentoyu feshetme kararının da geçersiz olduğuna karar verdi.

Parlamentonun feshi, 90 gün içinde erken seçim yapılmasını gerektiriyor ve Pakistan Seçim Komisyonu bunun mümkün olmadığını ilan etti.

BBC Urdu Servisi'nden Abid Hüseyin, "Han'ın güven oylamasını önlemek için elinde ne tür seçeneklerin olduğu belirsiz. Bir seçeneği, oylamayı kaybetme utancını önlemek için milletvekillerinin topluca istifa etmesi" diyor.

İmran Han ise mahkemenin kararı üzerine kabinesini toplantıya çağırdı ve bugün bir konuşma yapacağını söyledi.

Eski kriketçi Han, Twitter mesajında da "Ulusa mesajım şu: Hep Pakistan için savaştım ve son topa kadar savaşmaya devam edeceğim" dedi.

Han'ın oylamayı kaybetmesi halinde, muhalif partilerin genel seçimlerin yapılması öngörülen Ağustos 2023'e dek iktidarda kalacak yeni bir başbakan ataması bekleniyor.

İmran Han'ın partisi, geçen hafta Parlamento'da güven oylaması yapılmasını engellemişti.

Güven oylamasının engellenmesi sonrası Pakistan hükümeti parlamentoyu feshetmiş ve erken seçim çağrısı yapmıştı.

Muhalifler kararı Yüksek Mahkeme'ye götürmüş, mahkeme, oylamanın yapılması gerektiğine hükmetmişti.

Karara tepkiler ne oldu?

Yüksek Mahkeme binasının önünde toplanan onlarca muhalif, kararı sevinç gösterileriyle karşıladı.

Muhalefet destekçileri, Yüksek Mahkeme binasının dışında kararı kutladı.

BBC Urdu Servisi'nden Abid Hüseyin, muhaliflerin oybirliğiyle alınan kararı "Pakistan demokrasisinin zaferi" olarak gördüklerini bildirdi. Abid Hüseyin, Pakistan'da ordunun muhalefete üstü kapalı destek verdiği yönünde haberler olduğuna da dikkat çekti.

Muhalif lider Şahbaz Şerif, "mahkemenin halkın beklentilerini karşıladığını" söyledi.

Ancak Başbakan İmran Han'ın öfkeli destekçileri, Amerikan karşıtı sloganlar attı. Polis iki grup arasına barikat kurdu.

Oylama öncesinde Han, Rusya ve Çin ile dostane ilişkileri yüzünden ABD'nin muhaliflerle işbirliği yapıp, kendisini devirmeye çalıştığını savunuyordu. Ancak Han bu iddiasını doğrulayan bir kanıt sunmadı. Washington ise bu suçlamayı reddetti.

İmran Han hakkında neler biliyoruz?

Siyasete giren eski yıldız kriketçi, 2018'de yolsuzluk ve kayırmacılıkla mücadele vaadiyle iktidara gelmişti.

Han hala çok sayıda destekçiye sahip olsa da, artan geçim sıkıntısı, büyüyen dış borç ve diğer skandallar yüzünden gözden düştü.

Uzmanlar ayrıca, Han'ın ordunun da desteğini kaybettiğini söylüyor.

Yüksek Mahkeme'nin kararı, Pakistan'daki siyasi çalkantının son aşaması. Pakistan'da hiçbir başbakan, siyasi skandallar veya ordunun müdahaleleri nedeniyle 5 yıllık görev süresini tamamlayamadı.

Pakistan'ın 75 yıllık bağımsızlık tarihinin 33 yılında doğrudan ordu tarafından yönetildi. Ancak ordunun şu andaki lider kadrosu, siyasi gelişmelere karışmadıklarını iddia ediyor.

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Pakistan
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