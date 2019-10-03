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Pakistanlı dilenci, 3 saatte 510 lira toplamış

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2019 16:37 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde zabıta ekipleri tarafından tekerlekli sandalye üzerinde dilenirken yakalanan Pakistan uyruklu M.S.G.'nin üzerinden 510 lira çıktı.

Pakistanlı dilenci, 3 saatte 510 lira toplamış

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde zabıta ekipleri tarafından tekerlekli sandalye üzerinde dilenirken yakalanan Pakistan uyruklu M.S.G.'nin üzerinden 510 lira çıktı. M.S.G.'nin parayı 3 saatte topladığı belirlendi.
Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaptıkları denetimler sırasında Fatih Caddesi'nin Çerkezköy karayolu üzerindeki trafik ışıklarında tekerlekli sandalyede vatandaşların hassasiyetlerini dini ve vicdani duygularını kullanarak dilenen Pakistan uyruklu M.S.G.'yi yakaladı. Yapılan incelemede Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği belirlenen M.S.G.'nin üzerinden 510 lira çıktı. Dilencinin, parayı yaklaşık 3 saat içinde topladığı tespit edildi. Zabıta paraya el koyarken, M.S.G., sınır dışı edilmek üzere emniyete teslim edildi.

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Pakistanlı dilenci, 3 saatte 510 lira toplamışPakistanlı dilenci, 3 saatte 510 lira toplamış

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