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Pakistanlı gazeteciler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 16:17 | Son Güncelleme

Pakistanlı gazeteciler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Pakistan'ın resmi haber ajansı Associated Press of Pakistan (APP) çalışanları AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı.

APP Dış İlişkiler Direktörü Muhammed Kamarullah, haber kategorisinde Faiz Abu Rmeleh'in "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya saldırı", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", spor kategorisinde ise Serhat Çağdaş'ın "Derbi çekişmesi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Kamarullah, AA foto muhabirlerinin çalışmalarını överek "AA'yı uluslararası alanda en iyi ajanslardan biri olarak kabul ediyorum. Standartları, kalitesi, haber çeşitliliği ve gördüğüm fotoğraflar harika. Foto muhabirleriniz bu aksiyon fotoğraflarını tutku ve dikkatle çekiyor olmalı. AA tüm uluslararası haber ajanslarının yapması gerektiği gibi neredeyse tüm dünyadan ve önemli noktalardan haber geçiyor." diye konuştu.

APP fotoğraf servisi muhabirlerinden İrşad Şeyh de oylamaya katıldı. Şeyh haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Tasavvuf rüzgarı", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", sporda ise yine Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

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