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Palandöken’de FIS Cup heyecanı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 11:26 | Son Güncelleme

Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından her sene dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen Alp Disiplini FIS Cup Müsabakası, Palandöken’de başladı.Türkiye’de ilk kez düzenlenen yarışlar merhum Murat Dedeman’ın adıyla düzenleniyor.

Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından her sene dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen Alp Disiplini FIS Cup Müsabakası, Palandöken’de başladı.
Türkiye’de ilk kez düzenlenen yarışlar merhum Murat Dedeman’ın adıyla düzenleniyor. Uluslararası kayakçılar ile kayak tutkunlarını bir araya getiren müsabakaya, yeni adıyla Murat Dedeman Pisti ev sahipliği yapıyor. Organizasyonun ilk gününde Türkiye, Kosova, Yunanistan, Doğu Timor, Gürcistan, Lübnan, İran, Ermenistan ve Tacikistan olmak üzere 9 ülkeden 70 sporcu kıyasıya mücadele verdi.
4 gün boyunca devam edecek müsabakanın, ilk 2 günü slalom, son 2 günü ise büyük slalom olarak yapılacak.

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