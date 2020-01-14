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  4. Palandöken’de mahsur kaldılar

Palandöken’de mahsur kaldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 10:11 | Son Güncelleme

Erzurum Tekman karayolunda mahsur kalan onlarca araç Karayolları ekiplerince kurtarıldı.Erzurum - Tekman karayolu Palandöken Ejder zirvesinde mahsur kalan yaklaşık 20 araç Karayolları ekiplerinin 4 saatlik çalışmasının ardından kurtarılabildi.Bölgede mahsur kalan araç ve yolcuların bulunduğu ihbarını alan Karayolları ekipleri, bölgeye iş makineleriyle giderek yolu yeniden ulaşıma açarak mahsur kalan yolcuları kurtardı.

Erzurum Tekman karayolunda mahsur kalan onlarca araç Karayolları ekiplerince kurtarıldı.
Erzurum - Tekman karayolu Palandöken Ejder zirvesinde mahsur kalan yaklaşık 20 araç Karayolları ekiplerinin 4 saatlik çalışmasının ardından kurtarılabildi.
Bölgede mahsur kalan araç ve yolcuların bulunduğu ihbarını alan Karayolları ekipleri, bölgeye iş makineleriyle giderek yolu yeniden ulaşıma açarak mahsur kalan yolcuları kurtardı. Yaklaşık 5 saat bölgede kalan vatandaşlar daha sonra yolun açılmasıyla birlikte seyahatlerine devam edebildiler.

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