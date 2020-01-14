Palandöken’de mahsur kaldılar

Erzurum Tekman karayolunda mahsur kalan onlarca araç Karayolları ekiplerince kurtarıldı.
Erzurum - Tekman karayolu Palandöken Ejder zirvesinde mahsur kalan yaklaşık 20 araç Karayolları ekiplerinin 4 saatlik çalışmasının ardından kurtarılabildi.
Bölgede mahsur kalan araç ve yolcuların bulunduğu ihbarını alan Karayolları ekipleri, bölgeye iş makineleriyle giderek yolu yeniden ulaşıma açarak mahsur kalan yolcuları kurtardı. Yaklaşık 5 saat bölgede kalan vatandaşlar daha sonra yolun açılmasıyla birlikte seyahatlerine devam edebildiler.
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