Pamela Anderson resmen yıllara meydan okuyor! Bikinisini giydi tamamen makyajsız kamera karşısına geçti

55 yaşındaki efsanevi isim yaşıtlarına meydan okuyan fiziğini göstererek hayranlarından tam not almayı başardı. Uçuk pembe renkli bir bikini takımı tercih eden Pamela Anderson ilk pozunda kollarını yukarı kaldırarak doğrudan kameraya baktı. Sevilen isim bir diğer pozunda ise aynı renklerde bir mayo tercih ederek sandalyede oturduğu anları paylaştı.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Anderson’un paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini toplamayı başardı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Benim sonsuz aşkım” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise gönderiye, “Yaşlandıkça daha güzel oluyorsun” yorumunu yaptı.

Kısa bir süre önce “Love Pamela” ismindeki anı kitabını paylaşan fenomen isim Netflix’te yayınlanması planlanan “Pamela Anderson: Bir Aşk Hikâyesi” belgeselinin de konusu oldu.