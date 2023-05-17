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Pamela Anderson resmen yıllara meydan okuyor! Bikinisini giydi tamamen makyajsız kamera karşısına geçti

17.05.2023 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

55 yaşındaki ABD'li yıldız Pamela Anderson yıllara meydan okuyan kusursuz fiziğini göstermek için bir kamera karşısına geçti. Yıldız ismin pembe bikini takımıyla makyajsız bir şekilde verdiği pozlar kısa sürede sosyal medya gündem yaratmayı başardı.

Pamela Anderson resmen yıllara meydan okuyor! Bikinisini giydi tamamen makyajsız kamera karşısına geçti

55 yaşındaki efsanevi isim yaşıtlarına meydan okuyan fiziğini göstererek hayranlarından tam not almayı başardı. Uçuk pembe renkli bir bikini takımı tercih eden Pamela Anderson ilk pozunda kollarını yukarı kaldırarak doğrudan kameraya baktı. Sevilen isim bir diğer pozunda ise aynı renklerde bir mayo tercih ederek sandalyede oturduğu anları paylaştı.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

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Anderson’un paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini toplamayı başardı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Benim sonsuz aşkım” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise gönderiye, “Yaşlandıkça daha güzel oluyorsun” yorumunu yaptı.

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Kısa bir süre önce “Love Pamela” ismindeki anı kitabını paylaşan fenomen isim Netflix’te yayınlanması planlanan “Pamela Anderson: Bir Aşk Hikâyesi” belgeselinin de konusu oldu.

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