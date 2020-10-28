Pamukkale iletişim bilgileri, bilet işlemleri, müşteri hizmetleri numarası

Seyahat etmenin özgürlük olduğuna inanan Pamukkale Turizm, yolcu taşımacılığı anlayışına getirdiği yeniliklerle kurulduğu tarihten bu yana “referans marka” olarak hizmet veriyor. Türkiye geneline yaptığı seferler ve binlerce çalışanıyla yolculuklarınızı konforlu hale getirmeyi amaçlıyor. Pamukkale Turizm, şehirler arası yolculukta konforun ve güvenilir hizmetin önemine inanarak hareket ediyor. Bu inanç doğrultusunda iletişim kanallarını da en kolay şekilde erişilebilir duruma getiriyor. Pamukkale Turizm kullanıcılarının bilet satın alabileceği, rezervasyon, iptal ve seferler hakkında işlem yapabileceği, bilgi alabileceği iletişim bilgilerine bu yazıda ulaşabilirsiniz. İşte Pamukkale Turizm rezervasyon yapabileceğiniz Pamukkale Turizm telefon numarası ve diğer iletişim olanakları…
Çıktığı seferlerle yolcuların memnuniyeti için çalışan, rahat ve güvenilir bir yolculuk teminatı veren Pamukkale Turizm Türkiye’nin öncü seyahat markalarındandır. Bu güvenilir yolculukta müşterilerinin her türlü iletişim ihtiyacını gidermek için Pamukkale müşteri hizmetleri 7 gün 24 saat hizmetinizdedir. İnternet ya da mobil seçenekler üzerinden iletişim almak isteyenler için de son teknolojinin olanakları gözetilerek iletişim kanalları hazırlanmıştır. İşte ihtiyaç duyduğunuz bütün bilgiler burada…
Pamukkale telefon numarası üzerinden her türlü sorun ve talebinizi iletebilir, bilet satın alma ve rezervasyon işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
7 gün 24 saat ulaşabileceğiniz Pamukkale Turizm tel: 0850 333 35 35
Pamukkale Turizm telefon numarasını kullanarak satın almış olduğunuz biletleri de sorgulayabilirsiniz.
Pamukkale numarası dışında öneri ve şikayet formu aracılığıyla taleplerinizi Pamukkale yetkililerine iletebilirsiniz. Bunun için T.C. Kimlik numarası, ad, soyad gibi kişisel bilgilerinizin yanında seyahat bilgilerinizi de doldurmanız gerekir. Pamukkale Turizm şikayet ve taleplerinizi internet sitesi üzerinden doldurabileceğiniz form için TIKLAYINIZ!
Pamukkale Turizm şube ve acentelerine ulaşarak taleplerinizi iletebilir, bilet satın alma işlemlerini şubelerden gerçekleştirebilirsiniz. Şubelerin adres, telefon ve çalışma saatleri hakkında bilgi almak için internet sitesi üzerinden şehirlere göre şubeleri bulabilirsiniz. Bilet satış ofislerinin detayları için TIKLAYINIZ!
Pamukkale genel müdürlük ile iletişime geçmek için Pamukkale merkez bilgileri şöyledir:
l Pamukkale Turizm genel müdürlük adresi: İsmet Kaptan Mahallesi Gazi Bulvarı No:95 Münir Birsel Plaza K:2 D:4 Çankaya / İZMİR
l Elektronik posta adresi: info@pamukkale.com.tr
Pamukkale Turizm internet sitesi üzerinden de bilet satın alma, rezervasyon, iptal gibi işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. pamukkale.com.tr adresini kullanarak yapabileceğiniz işlemler şunlardır:
l Şehirlere göre bilet arayabilirsiniz.
l Üyelik oluşturarak bilet satın alma, rezervasyon gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
l Seyahat kılavuzuna ulaşabilir, seyahatinizle ilgili güvenlik önlemlerini öğrenebilirsiniz.
l “Yolcum Nerede?” seçeneğini kullanarak Pamukkale Turizm ile seyahat eden sevdiklerinizi bilet bilgilerine göre takip edebilirsiniz.
l İnsan Kaynakları aracılığıyla iş başvurusunda bulunabilirsiniz.
l Pamukkale Turizm kurumsal bilgilerine erişebilirsiniz.
l Pamukkart hakkında bilgi alabilir, üyelik başvurusunda bulunabilirsiniz.
l Şehir içi servisler hakkında bilgi alabilirsiniz.
l Pamukkale Blog sayfasıyla rotalar hakkında detaylı bilgi alabilir, seyahat önerilerine göz atabilirsiniz.
l Pamukkale otobüs iletişim bilgileri ve ilgili Pamukkale numaralarına ulaşabilirsiniz.
Pamukkale Turizm'in Açık Bilet uygulaması sayesinde satın aldığınız biletleri değişen fiyatlardan etkilenmeden dilediğiniz tarihte kullanma imkanına sahip olursunuz. Açık Bilet uygulamasına dair işlemlerinizi üyelik girişinizle web sitesinden yapabilirsiniz.
Pamukkale Turizm’i sosyal medyada da takip edebilirsiniz. Pinterest, Instagram, Spotify üzerinden pamukkaleturizm; Facebook ve Twitter üzerinden Pamukkale kullanıcı adıyla bulabilirsiniz.
7 gün 24 saat bilet almanın en rahat yolu olan Pamukkale Turizm mobil uygulaması sayesinde hızlı ve güvenli bilet satın alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Pamukkale Turizm mobil uygulaması ile tek tuşla çağrı merkezine ulaşabilirsiniz. Pamukkale Turizm mobil uygulamasını indirmek için Google Play Store ve App Store’u kullanabilirsiniz.