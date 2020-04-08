Pandemi İzolasyon Takip Projesi nedir: Covid-19 salgını kapsamında nasıl kullanılacak?

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınının yayılma hızının yavaşlatılması ve hastaların izolasyonunun sağlanması için Pandemi İzolasyon Takip Projesi (İTP) geliştirdiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Sağlık Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı ile tüm GSM operatörlerinin işbirliğiyle bu uygulamanın hayata geçirildiği belirtildi.

Proje kapsamında koronavirüs testleri pozitif çıkanların, kendilerinin, yakınlarının ve toplumun sağlığı için gerekli izolasyon kuralına uyup uymadıklarının takip edilmesi planlanıyor.

Açıklamada böylelikle karantina altındaki kişilerin ve bölgelerin hareketliliğinin gözlemlenebileceği ve salgının yayılmasını önleyici analizlerin yapılabileceği aktarıldı.

Pandemi İzolasyon Takip Projesi kapsamında şu uygulamalar hayata geçecek:

Covid-19 riski nedeniyle evde izolasyon altında bulunması gereken kişiler evlerini terk ederse, telefonlarına uyarı mesajı gelecek.

Otomatik çağrı teknolojisi aracılığıyla bu kişilerle anında iletişime geçilecek ve kendilerinden izolasyon altında bulunmaları gereken yere dönmeleri istenecek.

Uyarıya riayet etmeyen ve ihlale devam edenlerin durumu emniyet birimleriyle paylaşılacak, gerekli idari önlem ve yaptırım uygulanması sağlanacak.

Yol kontrolü yapan emniyet ekipleri, kişinin bilgilerini sorgulayarak izolasyon ihlali yapıp yapmadığını öğrenebilecek.

“**Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyuyor”**

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, proje kapsamında elde edilen verilerin salgınla mücadele dışında kullanılmayacağını ve salgın riski sona erdiğinde imha edileceğini vurguladı.