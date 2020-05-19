Pandemi mahsur bıraktı! 6 farklı ülkeden gelmişlerdi

Tüm dünyayı etkisi altına koronavirüs (Covid-19), turizmin başkenti Antalya'da turizm kadar eğlence sektörünü de olumsuz etkiledi. Uçuşlar yasaklanıp rezervasyonlar da iptal edilince kente turist gelmedi ve oteller bu yıl için planladıkları eğlence organizasyonlarını askıya aldı.

ANLTAYA'DA MAHSUR KALDILAR

Ülkeleri Küba, Arjantin, Kolombiya, Etiyopya, Gürcistan ve Ukrayna'dan Türkiye'ye gelerek burada otellerde sahne gösteri yapan 45 akrobat ve dansçı, pandemi ilan edilince Antalya'da mahsur kaldı.