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Pandemiye rağmen turistler akın ediyor: 'Hayalet köy' hayran bırakıyor

30.01.2021 10:10 | Son Güncelleme:
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Pandemiye rağmen turistler akın ediyor: 'Hayalet köy' hayran bırakıyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde terk edilmiş çok sayıda Rum evi bulunduğu için 'hayalet köy' olarak anılan Kayaköy, göz alıcı tarihi dokusu ve doğasıyla görenleri hayran bırakıyor. ‘Hassas Koruma Alanı’ statüsünde yer alan Kayaköy, kış aylarının puslu havasıyla kartpostallık görüntüler oluştururken, pandemiye rağmen çok sayıda turisti ağırlamaya devam ediyor.

Muğla'nın turistik ilçelerinden Fethiye'de, ilk yerleşimi 19'uncu yüzyılın başlarına kadar uzanan ve 1923 yılındaki mübadelede Rumlar tarafından boşaltıldığı için 'hayalet köy' olarak anılmaya başlanan Kayaköy, görenleri kendisine hayran bırakıyor. Her biri ortalama 50 metrekare büyüklüğünde yaklaşık 3 bin 500 taş ev ile 2 Yunan Ortodoks kilisesi ve şapellerin bulunduğu köy, göz alıcı tarihi dokusuyla da ilgi çekiyor. Bir tepenin yamacında kurulu olan ve birbirlerinin ışığı ve manzarasını engellemeyen Kayaköy'ün taş evleri, temiz hava ve doğanın yeşil dokusuyla bir bütünlük oluşturuyor.

Hassas Koruma Alanı statüsünde yer alan, Muğla'ya 147, Fethiye'ye 7 kilometre mesafedeki Kayaköy, egzotik yapısı ile her mevsim yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Kış aylarının puslu havasındaki güzelliğiyle kartpostallık görüntüler sunan Kayaköy, pandemiye rağmen yöreye gelen turistlerin uğramadan geçmediği yerlerden biri oluyor.

Öte yandan buradaki yöre halkınca beslenen ve tasmasında 'Kayaköy' yazan 'Boncuk' isimli kedi de tarihi bölgeyi görmek isteyen ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

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'BİZ HİÇ HAYALET GÖRMEDİK'

Kayaköy'de doğup büyüyen Güner Ekiz, (51), "Kayaköy, Rumlardan kalma bir yerleşim yeri. Dedelerimiz mübadele ile buraya gelmiş. Burası kurak bir bölge olduğu için ekonomi zayıf gitmiş ve buraya geldikten sonra iç göç yaşanmış. Şu anda hala sakin bir bölge. 1957’deki depremden sonra tamamen terk edilmiş. O nedenle buraya 'hayalet köy' deniyor ama biz hiçbir hayalet görmedik. Yerli ve yabancı çok fazla turist geliyor. Kayaköy'ün havası çok güzeldir. Oksijeni oldukça bol" diye konuştu.

'BURASI TURİSTLERİ ŞAŞIRTIYOR'

Kayaköylü Mehmet Aydın (17) ise "Doğma büyüme Kayaköylüyüm.Köylülerden bazıları geçimini tarımdan sağlıyor. Mübadelede Selanik'teki Türkler buraya gelmiş, buradaki Rumlar da Selanik'e dönmüş. Köyümüzün havası çok güzel, turistik bir yer. Kışları çok soğuk ve yazları da bir o kadar sıcak geçiyor. Turistlerin çok fazla ilgisini çeken bir köy. Yerli ve yabancı çok sayıda turist geliyor. Burayı gördüklerinde çok şaşırıyorlar. Tarihine ilgi duyup, hikayesini dinleyince köyün büyüleyici olduğunu söylüyorlar" diye konuştu.

PANDEMİYE RAĞMEN TURİSTLERİN İLGİ ODAĞI

Tokyo'dan tatil için Fethiye'ye gelen Ju Garrey, "Türkiye'de iki ay kalacağız. Kayaköy muhteşem bir yer. Buranın tarihini öğrendim. Mübadele döneminde boşaltılan bir yermiş" dedi.

Fransa'dan tatile gelen gelen Lucy Cawel, "Kayaköy'ü 2 yıl önce de ziyaret etmiştim. Burası kayıp bir yer ama çok güzel. Buradan Rumların ayrıldığını biliyorum. Mutlaka yeniden gelirim. Türkiye'yi çok seviyorum" diye konuştu.

(DHA)

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