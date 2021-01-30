Pandemiye rağmen turistler akın ediyor: 'Hayalet köy' hayran bırakıyor

Muğla'nın turistik ilçelerinden Fethiye'de, ilk yerleşimi 19'uncu yüzyılın başlarına kadar uzanan ve 1923 yılındaki mübadelede Rumlar tarafından boşaltıldığı için 'hayalet köy' olarak anılmaya başlanan Kayaköy, görenleri kendisine hayran bırakıyor. Her biri ortalama 50 metrekare büyüklüğünde yaklaşık 3 bin 500 taş ev ile 2 Yunan Ortodoks kilisesi ve şapellerin bulunduğu köy, göz alıcı tarihi dokusuyla da ilgi çekiyor. Bir tepenin yamacında kurulu olan ve birbirlerinin ışığı ve manzarasını engellemeyen Kayaköy'ün taş evleri, temiz hava ve doğanın yeşil dokusuyla bir bütünlük oluşturuyor.

Hassas Koruma Alanı statüsünde yer alan, Muğla'ya 147, Fethiye'ye 7 kilometre mesafedeki Kayaköy, egzotik yapısı ile her mevsim yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Kış aylarının puslu havasındaki güzelliğiyle kartpostallık görüntüler sunan Kayaköy, pandemiye rağmen yöreye gelen turistlerin uğramadan geçmediği yerlerden biri oluyor.

Öte yandan buradaki yöre halkınca beslenen ve tasmasında 'Kayaköy' yazan 'Boncuk' isimli kedi de tarihi bölgeyi görmek isteyen ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.