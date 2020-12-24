Pandemiyle gelen ilham: Yiyeceklerle oluşturulan heyecan verici minyatür sahneler

63 yaşındaki fotoğraf sanatçısı Jacki Gordon, koronavirüs kısıtlamaları esnasında yaptığı çalışmalar ile yiyeceklerden dikkat çekici minyatür sahneler yaratıyor.

Ruh sağlığı konusunda uzmanlaşmış araştırma ve değerlendirme danışmanı olan Gordon, kendisini "hevesli amatör fotoğrafçı" olarak tanımlıyor.

Geçtiğimiz yıl, vahşi yaşam fotoğrafçısı Andy Howard ile kırmızı sincapların ve dağ tavşanlarının nasıl fotoğraflanacağını öğrenmek için birkaç gün geçiren Gordon, manzara ve hayvanları fotoğraflamaktan çok keyif aldığını söylüyor.

Ancak Covid-19 salgını ile beraber aylarca evde vakit geçirmek zorunda kalan Gordon, bu süre zarfında kendine yeni bir hobi geliştirmiş.

Gordon, gidecek yeri çok kısıtlı olması sebebiyle mikro fotoğrafçılıkta kendini denemeye ve küçük şeylerin fotoğraflarını çekmeye karar vermiş.

Çiçek fotoğraflarıyla başlayan Gordon, belirgin konuları fotoğraflamaktan çok çabuk sıkıldığını söylüyor ve ekliyor:

"Bu yüzden birkaç ay önce Lego insanlarının fotoğraflarını çekmeye başladım. Ancak sonra daha gerçekçi ve aynı zamanda daha şaşırtıcı fotoğraflar nasıl olabilir diye düşündüm."