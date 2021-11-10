Pankreas kanseri belirti vermeden sinsice ilerliyor! Tedavi için ameliyat gerekli mi?

Tanısı oldukça zor konulan kanser türlerinden biri olan pankreas kanseri, ileri evrelerde belirtilerin ağırlaşması ile ortaya çıkıyor. Son derece zor ve yüksek sorumluluk gerektiren ameliyatlar olduğundan sonrasında meydana gelebilecek komplikasyonlarda hem cerrahın hem de hastanenin müdahale edebilecek yeterli özellikleri bulunması çok önemlidir.

Pankreas kanseri bulguları arasında; koyu renkli idrar, yorgunluk-halsizlik, sarılık, iştah ve kilo kaybı, bulantı-kusma, ishal veya hazımsızlık ile karnın üst kısmından arkaya doğru yayılan ağrı bulunuyor.

1.Evre: Pankreasın dışına yayılmamıştır ve küçük bir bölgededir.

2.Evre: Tümör, pankreasın dışına sıçramış ve komşu dokular başta olmak üzere diğer organlara ve lenf düğümlerine ulaşmıştır.

3.Evre: Tümör, pankreasın dışına çıkmış, yandaki dokulara, organlara ve lenf düğümlerine sıçramış ayrıca pankreasın etrafında yer alan büyük kan damarlarına da yayılmıştır.

4.Evre: Pankreasın dışına karaciğere kadar en uzak yerlere de sıçramıştır.

PANKREAS KANSERİNDE WHIPPLE AMELİYATI ÖMÜR UZATIYOR

Pankreas kanseri tedavisi; ameliyat, kemoterapi ve radyoterapi olmak üzere 3 farklı aşamadan oluşuyor. Whipple, tümörleri ve pankreas, bağırsak ve safra kanalının diğer bozukluklarını tedavi etmek için kullanılır. Pankreas başı ile sınırlı olan pankreatik kanseri tedavi etmek için en sık kullanılan ameliyattır. Whipple prosedürünü uyguladıktan sonra cerrah, ameliyattan sonra normal olarak yiyecekleri sindirmek için kalan organları yeniden bağlar. Zor ve zorlu bir işlem olan whipple ciddi risklere sahip olabilir. Ancak, bu ameliyat özellikle kanserli kişiler için hayat kurtarıcıdır. Türkiye genelinde çok az sayıda cerrah bu prosedürü gerçekleştirebilir.



