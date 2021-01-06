Papara hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

İlk yılında 300 bin kullanıcıya ulaşarak piyasada hızlı bir başarı yakalayan Papara cüzdan uygulaması, kullanıcı sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor. Müşterilerinden hiçbir komisyon ücreti almadan 7/24 ödeme imkanı sağlayan Papara, birçok ülkede de kullanılabilir durumda.
Papara uygulaması hiçbir bankaya bağlı değil. Kendi teknolojisini üreterek kullanıcılarına hizmet sunuyor. Diğer banka hizmetlerinin aksine Papara'da yaş sınırlaması bulunmuyor. Bu özelliği sayesinde de birçok kullanıcıyı kendine çeken Papara, gençler tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Her ne kadar popülerliğini gün geçtikçe artırsa da, bazı kullanıcılar Papara hesap iptalinin nasıl yapıldığını merak ediyor. Papara kart hesap silme işlemi ve uygulama hakkında merak edilen diğer detayları sizler için sıraladık...
Papara uygulaması herhangi bir bankanın altyapısına bağlı olmasa da finansal olarak oldukça önemli bir kurum ve hesap kapatma gibi işlemleri daha ciddi ve resmi olarak yürütür. Yani Papara kart kullanıcılarının internet üzerinden bağlantı kurabilecekleri bir Papara hesap silme linki bulunmaz. Kullanıcılarına her alanda işlem kolaylığı sağlamayı ilke edinen Papara'da internet üzerinden hesap iptali yapmak mümkün olmaz. Peki, Papara hesabını silmek isteyen kullanıcılar bu işlem için nasıl bir yol izlemelidir?
Papara hesabını iptal ettirmek için izlenecek tek yol, müşteri hizmetleri ile iletişime geçerek bu isteği müşteri temsilcilerine iletmektir. Papara hesabını açarken sisteme kaydetmiş olduğunuz cep telefonu numarası ile Papara çağrı merkezini arayarak hesap kapatma talebinizi iletebilirsiniz.
Üyelik silme veya hesap kapatma talebinizi 0850 340 03 40 numaralı Papara çağrı merkezini arayarak iletebilirsiniz. Günün 24 saati hizmet veren Papara çağrı merkezini istediğiniz zaman diliminde arayarak bu işlemin gerçekleştirilmesini talep edebilirsiniz.
Günümüzde dijital dünyanın geldiği noktada alışverişlerin büyük çoğunluğu internet üzerinden online olarak gerçekleşiyor. Alışverişin online platformlara taşınması sebebiyle de ödeme şekillerinde de yeni ve farklı çözümler sunan uygulamalar tercih ediliyor. İşte Papara uygulaması da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) onayına sahip elektronik ödeme yöntemlerinden birisi. Papara, PayPal uygulamasının yasaklanmasının ardından, ülkemizde en çok kullanılan online ödeme biçimi haline gelmiş durumda.
Kullanıcılar Papara ile yaptıkları online alışveriş ödemelerinde güvenlik sorunu yaşamadan işlem gerçekleştirebilir. Aynı zamanda Papara uygulamasında hiçbir komisyon ücreti kesilmeden para transfer işlemi de yapılabilir. Papara hem online alışveriş sitelerinde hem de sıkça tercih edilen popüler oyun sitelerinde geçerliliği olan bir ödeme yöntemidir. Diğer yandan, Papara herhangi bir zaman kısıtlaması olmadan, mesai saatlerinin dışında da banka hesap işlemlerinin kolay bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak tanır.
Yeni bir Papara hesabı açmak, Papara hesap iptali işleminin aksine kolaylıkla yapılabilir. Öncelikle Papara'nın resmi internet sitesine giriş yapılmalı ve ardından ana sayfada yer alan "Papara Hesabı Aç" butonuna tıklanmalı. Daha sonra ise cep telefonu numarası, e-posta adresi veya varsa bir Google hesabı ile giriş yaparak Papara'da hesap oluşturma işlemine devam edilmeli. Hesap açarken, telefon numarası veya mail onaylı sistemi tercih etmek güvenlik açığı tehlikesine karşı önemli. Girilen telefon numarası veya e-posta adresine gelen güvenlik kodunu gerekli alana yazarak hesap açma işlemi tamamlanabilir.
Kullanıcılarına birçok avantaj sunarak kolaylık sağlayan Papara'da farklı yöntemlerde para gönderme işlemi yapılabilir. Yalnızca Iban veya hesap numarasına para göndermekle işlem sınırlaması yapmayan Papara'da aşağıda belirttiğimiz yöntemlerle de para transfer işlemi gerçekleştirilebilir:
Okuyucu Yorumları 0 yorum