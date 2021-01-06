Papara hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

İlk yılında 300 bin kullanıcıya ulaşarak piyasada hızlı bir başarı yakalayan Papara cüzdan uygulaması, kullanıcı sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor. Müşterilerinden hiçbir komisyon ücreti almadan 7/24 ödeme imkanı sağlayan Papara, birçok ülkede de kullanılabilir durumda.

Papara uygulaması hiçbir bankaya bağlı değil. Kendi teknolojisini üreterek kullanıcılarına hizmet sunuyor. Diğer banka hizmetlerinin aksine Papara'da yaş sınırlaması bulunmuyor. Bu özelliği sayesinde de birçok kullanıcıyı kendine çeken Papara, gençler tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Her ne kadar popülerliğini gün geçtikçe artırsa da, bazı kullanıcılar Papara hesap iptalinin nasıl yapıldığını merak ediyor. Papara kart hesap silme işlemi ve uygulama hakkında merak edilen diğer detayları sizler için sıraladık...

Papara Hesabı Kapatma İşlemi Nasıl Yapılır?

Papara uygulaması herhangi bir bankanın altyapısına bağlı olmasa da finansal olarak oldukça önemli bir kurum ve hesap kapatma gibi işlemleri daha ciddi ve resmi olarak yürütür. Yani Papara kart kullanıcılarının internet üzerinden bağlantı kurabilecekleri bir Papara hesap silme linki bulunmaz. Kullanıcılarına her alanda işlem kolaylığı sağlamayı ilke edinen Papara'da internet üzerinden hesap iptali yapmak mümkün olmaz. Peki, Papara hesabını silmek isteyen kullanıcılar bu işlem için nasıl bir yol izlemelidir?