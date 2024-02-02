Para alışverişi iddiası olay olmuştu! Kılıçdaroğlu, Akşener’in o sözlerini doğruladı: ‘Meral Hanım gerçeği söylemiş’

İYİ Parti ile CHP arasındaki tartışmaların ardı arkası kesilmiyor. İYİ Parti'nin 2019 yerel seçimlerinde CHP'den para aldığı iddiası da bu tartışmalardan bir yenisini doğurdu. Meral Akşener, mevcut ve eski CHP genel başkanları Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıkıştığı konuşmasında iki isimden yanıt istemiş, ayrıca "AK Parti ile dolaylı ittifakları siz yapıyorsunuz bizler değil" demişti. Akşener'e Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi.

AKŞENER: BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM

Akşener, CHP'nin 2019'daki seçimlerde İstanbul, Adana, Ankara, Aydın, İzmir, Muğla gibi büyükşehir belediyelerini kazandığını anımsatarak şunları kaydetmişti:

"Sayın Ekrem İmamoğlu, Sayın Mansur Yavaş, Sayın Zeydan Karalar, Sayın Muhittin Böcek ben sizi her hangi bir işle ilgili, 'şu kişiye şu iş verilecek oradan bize para gelecek' diye aradım mı? Partimize bir liralık bir katkı istedim mi? Sayın Kılıçdaroğlu, ben sizden herhangi bir talepte bulundum mu? Sizden istemedim, size kazandırmışız. Partinizden bir kuruşluk yardım almadığıma göre AK Parti'den zaten böyle bir şey olamaz. Çünkü biz AK Parti ile ittifak yapmadık muhteremler. AK Parti ile dolaylı ittifakları siz yapıyorsunuz bizler değil. Bu soruların cevabını istiyorum. Bu soruların cevabını Sayın Özel ve Kılıçdaroğlu vermek zorundalar. Bunu ayıpladığımı ve işin peşini bırakmayacağımı ilan ediyorum. Her konuşmada bunu soracağım, herkes haddini ve hukukunu bilecek."

KILIÇDAROĞLU: DOĞRU SÖYLEMİŞ

Akşener'in "Cevap vermek zorunda" dediği Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi. Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, Akşener'in sözlerini doğrularken “İYİ Parti ile CHP arasında herhangi bir para alışverişi asla söz konusu olmadı. Meral hanım gerçeği söylemiş” dedi.

SEÇİM SAHASINDA OLACAK MI?

Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun seçim gezilerine katılıp katılmayacağı da merak ediliyordu. Kılıçdaroğlu, “Partimizin genel başkanı varken, önceki genel başkan olarak benim sahaya çıkmam yanlış anlaşılabilir” diye konuştu.