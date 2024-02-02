Adaylığı duyurulunca tartışmalar başlamıştı! Lütfü Savaş'tan adaylık çıkışı: Geri çekmemi istiyorlar

Yerel seçimlere 2 aydan az bir süre kaldı. Bazı kentlerdeki seçim sonuçları diğer şehirlere göre daha merak ediliyor. İstanbul, Ankara, Bursa bu şehirlerden olsa da 6 Şubat depremlerinin ardından depremzedelerin de tercihleri mercek altına alınacak.

Bu kapsamda CHP geçtiğimiz günlerde mevcut başkan Lütfü Savaş'ı tekrar aday göstererek bazı tartışmalara neden olmuştu. Savaş katıldığı TGRT canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kentte yapılan dört ankette de önde çıktığını ve halkın kendisini onore ettiğini söyleyen Savaş, "Ben tartışılacak bir aday değilim ama maalesef CHP’de fazla demokrasi var" ifadesini kullandı.

Savaş'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;



"ADAYLIĞIMI GERİ ÇEKMEMİ İSTİYORLAR"

CHP’nin kongre sürecinde eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklediğini belirten Savaş, “Özgür Bey’i de destekleyen taraf da vardı. Bizi onore eden açıklamaları da oldu. Yapılan 4 ankette önde çıktık. Beni tekrar seçmen beni onurlandırdı. Şu bir gerçek ki; Biz Hatay için ve Hatay’ı yeniden ayağa kaldırmak için aday olduk. Tabi ki aday adaylığı sürecinde herkes rüştünü ortaya koyabilir. Partimiz beni seçtiği için Genel Başkanımıza teşekkür ediyorum. Birileri ‘ben aday olayım’ diyenler benim adaylığımı geri çekmemi istiyorlar.

"BENİM ADAY OLMAM MANTIKLI"

"İnsan geçmişiyle yaşar. Hangi güzelliklerle birliktelerse onlarla ilerlerler. Sayın Kılıçdaroğlu beni aday göstermek istedi. PM’den ben ‘hayır’ oyuyla çıktım ama Kemal Bey beni kendisi aday gösterdi. Ben tartışılacak bir aday değilim ama maalesef CHP’de fazla demokrasi var. Hatay Mustafa Kemal Atatürk’ün hayata gözlerini yummadan önce Hatay’ı coğrafyamıza armağan etmişti. O yüzden benim gibi ulusal hassasiyeti olan birinin aday olması daha mantıklı.

"BU KONULAR RAHAT KONUŞULUR"

Parti disiplini olması lazım. İktidar partisinde bir kişi konuşuyor, bizde de herkes konuşuyor. Aslında bunun ortası bulunması lazım. Ben aday adaylığı sürecimde Genel Merkez’e sadece bir defa ‘hayırlı olsun’ ziyaretine gittim. Genel Başkanımız ‘geçmiş olsun’ ziyaretine geldi. Hatay’dan ben Ankara’daki olayları çok yakın takip edemiyorum. Bizde bu konular çok rahat konuşuluyor."





