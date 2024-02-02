Japon deprem uzmanından Türkiye açıklaması! Akdeniz, Ege, Marmara hepsini tek tek saydı; tsunami yüksekliği…

'DEPREM OLMA İHTİMALİ SIFIR DEĞİL'

Kayseri'de meydana gelen depremlere değinen Moriwaki, "Kayseri'de 1717 ve 1835 yılında depremler oldu. Uzun zaman önce olduğu ve bunu göremediğiniz için hatırlamıyorsunuz. Kayseri'de 1'inci ve 2'nci derecede tehlikeli bölge yok. 3'üncü derecede tehlikeli bölge var. Kayseri'de tabiki de fay hattı var. Ama Marmara, İstanbul, İzmit ve İzmir bölgelerine göre Kayseri daha şanslı diye söyleyebiliriz. Ama deprem olma ihtimali sıfır değil" dedi.