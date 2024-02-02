Bir şehir dün gece uyumadı! 250 taksi konvoy oluşturdu: Oğuz Erge'nin arkadaşları alkışlarla protesto etti

İzmir'de, müşteri olarak taksiye binen Delil Aysal (19) tarafından tabanca ile vurularak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren taksi şoförü Oğuz Erge'nin (44) cenazesi, 250 dolayında taksicinin oluşturduğu konvoy ile İzmir Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Konvoya katılan taksi şoförleri, meslektaşları Oğuz Erge'nin öldürülmesine alkış ile tepki gösterdi.
Gaziemir ilçesinde, 31 Aralık saat 03.30 sıralarında evli ve 2 çocuk babası Oğuz Erge'nin kullandığı taksiye, yüzünde medikal maske ve başında kapüşon bulunan Delil Aysal, müşteri olarak bindi. Takşi şoförü Erge'yi bir süre taksiyi çeşitli adreslere dolaştıran Delil Aysal, ineceğini söyleyip cebinden para alır gibi yaparak, yanındaki tabancayı çıkardı. Delil Aysal, peş peşe 3 el ateş edip taksici Erge'yi yaraladı. Ardından taksiyi ve şoförün cebini karıştıran Delil Aysal, Erge'nin kulaklık ve cep telefonunu gasbedip, boş kovanları aldıktan sonra kaçtı.
Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla, olay yerine gelen sağlık ekipleri, direksiyonun başında yaralı halde bulunan Erge'yi, ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Oğuz Erge, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erge'nin vefat haberini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımla duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Dün gece İzmir Gaziemir'de, taşıdığı yolcu tarafından ateşli silahla vurulan taksi şoförü, tedavi altında olduğu hastanede hayatını kaybetti. Yaralı şoför 112 ambulansla olay yerinden alınıp Gaziemir Devlet Hastanesi'ne nakledilmiş, ilk müdahale sonrası Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil operasyon geçirmişti. Kamuoyuna yayılan video kaydı iyiliğe vahşetle mukabele edilebilmesi açısından büyük üzüntüye yol açacak nitelikte. Failin hak ettiği cezayı çekeceğinden kuşkumuz yok. Merhuma Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."
Tanınmamak için yüzünü medikal maske ile gizleyen ve başında kapüşonu bulunan gaspçı Aysal'ın, hain planını uyguladığı silahlı saldırı anı, araç kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde taksi durduktan sonra cebinden para çıkarır gibi yapan Delil Aysal'ın tabancayla 3 el ateş ettiği ve kurşunların isabet ettiği taksi şoförü Erge'nin yan koltuğa doğru devrilip hareketsiz kalması yer alıyor. Delil Aysal'ın tabancayla vurduğu Erge'ye ardından tokat atarak tepkisini ölçmeye çalıştığı, ardından üzerinde ve takside bir şeyler aradıktan sonra kaçtığı da görüntülerden ortaya çıktı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, taksideki araç kamerası ve bölgedeki yaklaşık 70 güvenlik kamerasının görüntülerini incelemeye aldı. İzlenen toplam 110 saatlik görüntüden şüphelinin Delil Aysal olduğu tespit edildi. Delil Aysal, saklandığı evde yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.