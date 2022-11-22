Para ve iş mesajlarına dikkat! Yeni tuzak hızla yayılıyor! 'Utanmıyor musun bu resmi çekmeye!'

‘İş başvurunuz kabul edildi, araba kazandınız, para kazandınız, çekiliş kazandınız’ gibi mesajlarla insanları tuzağına çekmeye çalışan dolandırıcılara karşı uyarı geldi. Kolay para kazanacağına düşünenler bu vaatlere kanınca sonrasında da hem kendileri hem de tanıdıkları mağdur oluyor. Dolandırıcıların attığı mesajların hepsi birbirinden farklı olsa da yöntemlerinin hep aynı olduğu ortaya çıktı.

O MESAJLARDA BULUNAN LİNKLERİ SAKIN AÇMAYIN!

İşte o mesajlardan biri gelen mesajda 1 saat çalışmayla bin lira ile 3 bin 800 lira arasında para kazanılacağı vaat ediliyor ve yine mesajın altındaysa bir link paylaşılıyor. Gelen mesajlardan bazılarında ise 'Utanmıyor musun bu resmi çekmeye' ifadesinin ve altında sanki o resim varmış gibi link bulunması da dikkat çekti.

Uzmanlar gelen o mesajlara karşı yaptığı açıklamada ‘Kart ücreti hesabınıza yattı, indirim çeki kazandınız, ya da hakkınızda icra takibi başlatıldı diye başlatılan o linkleri sakın açmayın, açarsanız bilgilerinizin tamamı karşı tarafa geçiyor’ uyarısında bulunuyor.

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu da konu ile ilgili Kanal D Ana Haber’e yaptığı açıklamasında ‘Kişisel verilerimizi nasıl ele geçirdiğini bilmediğimiz bu insanlar için mutlaka cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunalım’ çağrısında bulundu.

AKILLI TELEFONLARDAKİ O ÖZELLİĞİ MUTLAKA KULLANIN!

Mağdur olmamak için yapmanız gereken ise ‘Bazı akıllı telefonlarda spam yani istenmeyen mesaj kutusu bulunuyor. Dolandırıcılardan geldiğini düşündüğünüz mesajları bu kutuya atabiliyor, ikinci bir mesajın gelmesini engelleyebiliyorsunuz.

‘KOLAY PARAYA İNANMIYORUM’

Vatandaşlar ise telefonlarına gelen mesajlar hakkında yaptığı açıklamalarda aldıkları mesajlar hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Kolay paraya inanmıyorum. Kimse durduk yere size 20 bin liranı 100 bin lira yapalım demez. İki saatte 600 lira kazanmak ister misiniz denilen bir mesaj geliyor ve beni linkten direkt whatsapp uygulamasına yönlendirdi. Saatte 5 bin lira kazanmak ister misin? Kazanamam ki!”

