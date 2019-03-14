Paranız cebinizde kalsın, bu kozmetik ürünlere boşuna para harcamayın

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Paranızı boşa harcadığınız 10 kozmetik ürün

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI Son birkaç yılda hindistan cevizi yağı en popüler doğal kozmetik ürünlerden biri haline geldi. Genellikle nemlendirici kremler yerine veya cilt temizleyici olarak kullanılıyor. Ancak hindistancevizi yağı herkes için işe yarayan evrensel bir ürün değildir. Bazı insanlarda gözenekleri tıkayabilir ve sivilcelere neden olabilir. Yağlı bir cildiniz varsa, yüzünüz için farklı bir ürün seçmelisiniz.

YÜZ SPREYLERİ Yüz spreylerinin cildi nemlendirmesi gerekiyor, ama o kadar basit değil. Kuru cilt sadece neme değil, cildi nemlendiren elementlere de ihtiyaç duyar. Elementler olmadan nem, sadece derinin yüzeyinden buharlaşır. Bu yüzden çoğu yüz spreyi yalnızca işe yaramaz değil, aynı zamanda zararlıdır: su, koku ve renkten başka bir şey içermez (bu, hassas cilde sahip kişilerde alerjik reaksiyona neden olabilir.)

KİMYASAL PEELİNG Bazı kadınlar paradan tasarruf etmek için evde kimyasal peeling yapabiliyor. Ancak bu, prosedürün sadece bir profesyonel tarafından yapılması gereken durumlardan biridir. Bu ürünlerin cildin üst katmanını çıkarması gerekiyor, bu nedenle böyle bir ürünün kullanımındaki en küçük hata bile ciddi hasara neden olabilir.

AKNE TEMİZLEME ARAÇLARI Bu kimyasal peeling ile aynıdır. Bu prosedürler için sertifikalı bir uzmana görünmelisiniz. Bunları nasıl kullanacağınızı bilmiyorsanız, bu araçlar işe yaramaz tehlikeli bile olabilir.

BÜYÜTEÇLİ AYNA Bu ayna bazı işlemleri biraz daha kolaylaştırabilir, ancak tüm kusurları da büyütür. Bu yüzden size, cildinizle gerçekte olduğundan çok daha fazla probleminiz olduğunu gösterebilir. Bu yüzden normal bir ayna ve iyi bir ışık kaynağı kullanmanız gerekir.

SELÜLİT ÖNLEYİCİ KREMLER Bu ürünlerin üzerinde ne yazarsa yazsın, anti selülit kremleri işe yaramaz. Bundan başka, selülit, bazı insanların vücutlarının sadece doğal bir özelliğidir. Selülitin görünümü kilo vermeye veya kilo almaya bağlı değildir, hormon ve genlere bağlıdır.

ÇATLAK ÖNLEYİCİ KREMLER Ne yazık ki, çatlak önleyici kremler de işe yaramaz. Sadece cildi nemlendirerek biraz daha iyi görünmesini sağlar. Bazı insanlar da çatlak izlerinin artık görünür olmadığını fark edebilirler. Ancak cildi nemlendirmek için özel bir ürün satın almanıza gerek yoktur: Düzenli bir nemlendirici krem veya yağ tamamen aynı etkiye sahip olacaktır.

KÜTİKÜL KREMLERİ İnsanların daha fazla ürün satın almasının bir başka yolu da bu kremlerdir. Çoğu zaman, manikür kremleri normal el kremleri ile tamamen aynı bileşenleri içerir. ''Yepyeni'' bir ürün için daha fazla ödeme yapmamak için, tırnak etlerinizde sadece yağları ve normal el kremlerini kullanabilirsiniz.

DUDAK PEELİNGLERİ Dudak peelingleri genellikle sadece aşındırıcı parçacıklara ve çok yüksek fiyatlara sahip dudak balsamlarıdır. Ayrıca dudak derisi çok yumuşaktır ve hem ölü hem de canlı cildi temizleyebilir. Bu ürün dudakları daha kuru hale getirebilir, bu da daha da çatlayabilecekleri anlamına gelir. Bu nedenle, dudaklarınızı korumak için nemlendirici balsamlar kullanmanız en iyisidir.