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Paranız cebinizde kalsın! Evde doğal bulaşık deterjanı hazırlamak için...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Hem paradan tasarruf etmek hem de doğal ürünler kullanmak mı istiyorsunuz? Öyleyse işe bulaşık deterjanından başlayabilirsiniz. Birazdan vereceğimiz tariflerle hem elde hem de makinede yıkama işlemi için etkili sonuçlar alabileceğiniz doğal bulaşık deterjanları hazırlayabilirsiniz. İşte hem pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz hem de mükemmel sonuçlar alacağınız deterjanlar...

Paranız cebinizde kalsın! Evde doğal bulaşık deterjanı hazırlamak için...

Bulaşıklarınızı yıkarken kullandığınız deterjanları kendiniz hazırlamak ister misiniz? Hem de birbirinden doğal ürünlerle, kimyasaldan olabildiğince uzak durarak... Birçok mutfakta yer alan malzemelerle kendi evinizde doğal bulaşık deterjanları hazırlayabilirsiniz.

ELDE YIKAMAK İÇİN BULAŞIK DETERJANI YAPIMI

Elde yıkamak için doğal bir bulaşık deterjanı hazırlamak istiyorsanız sizin için 2 farklı tarifimiz var:

1. TARİF

  • 3-4 bardak kadar sıcak su hazırlayın ve bunun içine 1 yemek kaşığı sirke ile 1 yemek kaşığı karbonat ekleyin.

  • Üstüne ise daha önce hazır aldığınız bulaşık deterjanından 1 yemek kaşığı katabilirsiniz.

  • Arzu ettiğiniz kokuya ulaşmak için 10-15 damla esansiyel yağ ekleyip karıştırın ve deterjanınız hazır!

2. TARİF

Eğer marketten alınan bulaşık deterjanını hiçbir şekilde kullanmak istemiyorsanız bu tarif tam size göre!

  • 4 bardak sıcak suya 1 yemek kaşığı kadar boraks ve yarım kalıp rendelenmiş sabun katın.

  • Bu sabun eriyinceye kadar suyu karıştırın.

  • Sonrasında ise 10-15 damla olmak koşuluyla istediğiniz bir ya da birkaç esansiyel yağı karışıma ekleyerek deterjanınıza harika bir koku kazandırabilirsiniz.

BULAŞIK MAKİNESİNDE KULLANMAK İÇİN TOZ DETERJAN YAPIMI

Bulaşık makinenizde kullanmak için toz deterjan yapmak isterseniz ihtiyacınız olan malzemeler şunlar:

  • 3 yemek kaşığı karbonat

  • 3 yemek kaşığı boraks

  • 1 yemek kaşığı limon tuzu

  • 3 yemek kaşığı çamaşır sodası

  • Esansiyel yağ

Malzemeleri edindikten sonra bulaşık makinesi için toz deterjan hazırlama sürecine geçebilirsiniz:

  • Bir kabın içerisinde yukarıdaki tüm ürünleri güzel bir şekilde karıştırın.

  • Karışım homojene yakın bir kıvam aldıktan sonra güzel koku vermesi için dilediğiniz esansiyel yağlardan toplamda 10-15 damla dökebilirsiniz.

BULAŞIK MAKİNESİNDE KULLANMAK İÇİN JEL DETERJAN YAPIMI

Bulaşık makinenizde evde hazırladığınız jel formunda bir deterjan kullanmak istiyorsanız öncelikle şu malzemeleri toplamalısınız:

  • 3 su bardağı su

  • 2 su bardağı çamaşır sodası

  • 3 su bardağı boraks

  • Esansiyel yağ

  • 2 su bardağı kaya tuzu

Malzemeler hazırsa yapım sürecine geçiş yapabiliriz:

  • Öncelikle suyu ısıtmamız gerekiyor.

  • Elde ettiğimiz 3 su bardağı miktarındaki sıcak suya döktüğümüz kaba çamaşır sodasını, boraksı ve kaya tuzunu da ekliyoruz.

  • Eklediğimiz bu maddeleri güzel bir şekilde karıştırıyoruz ve mümkün mertebe homojen bir kıvam elde etmeye çalışıyoruz.

  • Son durumda 10-15 damla kadar esansiyel yağ ekleyerek deterjanın daha güzel kokmasını sağlayabiliriz.

  • İyice karıştırdıktan sonra karışımın yaklaşık 24 saat kadar oda sıcaklığında beklemesini sağlamalısınız.

  • Aradan geçen bir günlük sürenin ardından karışımın jel kıvamına geldiğini göreceksiniz ve jel formundaki deterjanınız hazırlanmış olacak.
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