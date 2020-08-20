Paranız cebinizde kalsın! Evde doğal bulaşık deterjanı hazırlamak için...

Bulaşıklarınızı yıkarken kullandığınız deterjanları kendiniz hazırlamak ister misiniz? Hem de birbirinden doğal ürünlerle, kimyasaldan olabildiğince uzak durarak... Birçok mutfakta yer alan malzemelerle kendi evinizde doğal bulaşık deterjanları hazırlayabilirsiniz.

ELDE YIKAMAK İÇİN BULAŞIK DETERJANI YAPIMI

Elde yıkamak için doğal bir bulaşık deterjanı hazırlamak istiyorsanız sizin için 2 farklı tarifimiz var:

1. TARİF

3-4 bardak kadar sıcak su hazırlayın ve bunun içine 1 yemek kaşığı sirke ile 1 yemek kaşığı karbonat ekleyin.

Üstüne ise daha önce hazır aldığınız bulaşık deterjanından 1 yemek kaşığı katabilirsiniz.

Arzu ettiğiniz kokuya ulaşmak için 10-15 damla esansiyel yağ ekleyip karıştırın ve deterjanınız hazır!

2. TARİF

Eğer marketten alınan bulaşık deterjanını hiçbir şekilde kullanmak istemiyorsanız bu tarif tam size göre!

4 bardak sıcak suya 1 yemek kaşığı kadar boraks ve yarım kalıp rendelenmiş sabun katın.

Bu sabun eriyinceye kadar suyu karıştırın.

Sonrasında ise 10-15 damla olmak koşuluyla istediğiniz bir ya da birkaç esansiyel yağı karışıma ekleyerek deterjanınıza harika bir koku kazandırabilirsiniz.

BULAŞIK MAKİNESİNDE KULLANMAK İÇİN TOZ DETERJAN YAPIMI

Bulaşık makinenizde kullanmak için toz deterjan yapmak isterseniz ihtiyacınız olan malzemeler şunlar: