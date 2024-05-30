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Pendik'te 4 ayrı çöp konteynerinde parçalanmış ceset bulunmuştu! Korkunç detaylar ortaya çıktı: Önce boğdu, sonra parçaladı

30.05.2024 09:59
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Pendik’te 79 yaşındaki Nihat Salih’in 4 ayrı çöp konteynerinde parçalanmış cesedi bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan Bilal D. sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kan donduran olayla ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen şüphelinin evinde bulunan bir balta üzerinde, ölen Nihat Salih’in DNA’sı bulundu. Şüphelinin Bilal D.’yi önce boğduğu daha sonra baltayla parçalara ayırarak çöp konteynerlerine attığı tespit edildi. İşte detaylar...

Pendik'te 4 ayrı çöp konteynerinde parçalanmış ceset bulunmuştu! Korkunç detaylar ortaya çıktı: Önce boğdu, sonra parçaladı

İstanbul Pendik'te yaşanan vahşi cinayet önceki gün bir vatandaşın çöp konteynerinde ceset parçaları görerek polise ihbar etmesiyle ortaya çıktı. Yapılan incelemede öldürüldükten sonra parçalara ayrıldığı anlaşılan cesedin 79 yaşındaki Nihat Salih’e ait olduğu belirlendi. Ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili ortaya çıkan bir video görüntüsüyle soruşturmanın yönü değişti. Görüntülerde elindeki beyaz bir kovayı, cesedin baş kısmının bulunduğu çöp konteynerine boşalttığı görülen Bilal D. polis ekipleri tarafından hemen gözaltına alındı. Poliste suçlamaları kabul etmeyerek “Ben sadece yolda bulduğum çöpü döktüm” diyen şüpheli adliyeye sevk edildi.

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TUTUKLANDI

Anadolu Adalet sarayında çıkarıldığı mahkemede aynı ifadesini tekrar eden şüpheli Bilal D. kasten adam öldürmek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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BALTA ÜZERİNDE ÖLEN KİŞİNİN DNA'SI BULUNDU

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada Bilal D.’nin evinde bulunan ve olayda kullanıldığı değerlendirilen Balta üzerinde yapılan DNA incelemesi tamamlandı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede şüphelinin evinde bulunan balta üzerinde öldürülen Nihat Salih’e ait DNA örnekleri bulundu. Bu şüphelinin cinayeti işlediğini gösteren en önemli delil olarak kayıtlara geçti.

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ÖNCE BOĞDU, SONRA PARÇALADI

Polis soruşturmasına göre, şüphelinin önce Nihat Salih’i boğduğu ardından Baltayla parçalara ayırarak çöp konteynerlerine attığı belirtildi.

DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Pendik ceset çöp konteyneri
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