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Paris Haute Couture Haftası'na Chanel damga vurdu! Bu yaz gelinler mayo giyecek

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 23.01.2019 09:50 | Son Güncelleme

Paris Haute Couture Haftası'nın 2. günü Chanel ile başladı. Defilede en dikkat çeken ayrıntı ise plaj gelinlerine özel mayo-gelinlik oldu. Bununla beraber önümüzdeki yaz sık sık bu gelinliklere rastlayacağız gibi duruyor. Birçok moda markası defilelerinde transparan gelinliklere yer vermeye başladı. Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Sinan Akçıl'la evlenen oyuncu Burcu Kıratlı'nın dekolteli gelinliği de bu modaya göz kırpar gibiydi.

Paris Haute Couture Haftası'na Chanel damga vurdu! Bu yaz gelinler mayo giyecek

Dünyanın moda başkenti Paris’te Fransız modacıların yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinden modacılar, düzenledikleri defilelerle birbirinden ilginç tasarımlarını beğeniye sundu.

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Salı günü başlayan Paris Haute Couture Moda Haftası'na 2. gününde Chanel damga vurdu.

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Chanel'ın 2019 İlkbahar-Yaz 2019 koleksiyonunda yer alan metal başlıklı mayo-gelinlik en dikkat çeken ayrıntı oldu. Gelinliğin başlığı yüzme bonesini andırıyor.

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Bununla birlikte birçok moda markası defilelerinde transparan gelinliklere yer vermeye başladı. The Sun gazetesinde yer alan habere göre de gelinlik modası, 'şeffaf bir gelinlikten çok daha fazlası! Çıplak gelinlik bu yıl gelinler için en cesur trend' olacak.

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Lüks İspanyol markası Pronovias, 200 Swarovski kristaliyle süslenmiş bu gelinliği vücudun sadece yüzde 6'sını kaplıyor.

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Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Sinan Akçılla evlenen oyuncu Burcu Kıratlı'nın gelinliği de şeffaflığı ile sosyal medyada çok konuşulmuştu.

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2006 yılında St. Tropez'de evlenen Pamela Anderson bu modanın öncülerinden sayılabilir.

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