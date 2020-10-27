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Paris'te alarm! Bir noktada sahte bomba, diğerinde mühimmat dolu çanta

DÜNYA HABERLERİ  | 27.10.2020 21:48 | Son Güncelleme

Fransa’nın başkenti Paris’te Zafer Takı yakınlarında sahte bomba alarmı verilirken, Eyfel Kulesi yakınlarında mühimmat dolu bir çanta bulundu.

Paris'te alarm! Bir noktada sahte bomba, diğerinde mühimmat dolu çanta

Polis, öğlen saatlerinde yapılan bomba ihbarı üzerine Charles de Gaul Meydanını birkaç saatliğine güvenlik çemberine alarak, Zafer Takı’nı tahliye etti.

Charles de Gaulle Metro İstasyonu da kısa süreliğine kapatıldı.

İhbarın asılsız olduğunun tespit edilmesiyle, yerel saatle 17.00 civarında durum normale döndü.

Öte yandan, Eyfel Kulesi yakınlarındaki Champ-de-Mars Parkı'nda mühimmat dolu çanta bulundu.

Fransız medyasında yer alan haberlerde, polise bildirilen çantada 7,62 tipi 12 ve 9 milimetrelik silahlar olduğu belirtildi.

Geçen ay Eyfel Kulesi, geçen hafta da Lyon Metro İstasyonu'nda sahte bomba ihbarları yapılmıştı.

AA

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