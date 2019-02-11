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Parmak bebek 66 gün sonra hayata tutundu

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.02.2019 15:45 | Son Güncelleme

Kumluca’da 28 haftalık olarak dünyaya gelen Buğra bebek 66 gün süren yoğun bakım mücadelesinin ardından, sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.Kumluca Devlet Hastanesi’nde 28 haftalıkken normal doğumla 990 gram olarak dünyaya gelen Buğra bebek, doğum ardından gelişen solunum yetmezliği ve genel durum bozukluğu nedeniyle özel bir hastanenin Yoğun Bakım ünitesine sevk edildi.Kontrol altına alınan Buğra bebeğin kilosu zaman içinde 880 grama kadar düşerken, 66 günün sonunda 2 kilo 255 grama kadar ulaşarak sağlıklı bir şekilde hastaneden taburcu edildi.

Parmak bebek 66 gün sonra hayata tutundu

Kumluca’da 28 haftalık olarak dünyaya gelen Buğra bebek 66 gün süren yoğun bakım mücadelesinin ardından, sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.
Kumluca Devlet Hastanesi’nde 28 haftalıkken normal doğumla 990 gram olarak dünyaya gelen Buğra bebek, doğum ardından gelişen solunum yetmezliği ve genel durum bozukluğu nedeniyle özel bir hastanenin Yoğun Bakım ünitesine sevk edildi.
Kontrol altına alınan Buğra bebeğin kilosu zaman içinde 880 grama kadar düşerken, 66 günün sonunda 2 kilo 255 grama kadar ulaşarak sağlıklı bir şekilde hastaneden taburcu edildi. Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Dr. Nusret Parlaz, Buğra bebeğin yoğun bakım ünitesinde en uzun süre kalan bebeklerden biri olduğunu söyledi.
Buğra bebeğin kendilerine geldiğinde solunum sıkıntısı çektiğini ve genel durum bozukluğu bulunduğunu ifade eden Parlaz, “Bu süreçte bebeğimizin beslenmesini ve genel bakımlarını düzenledik, bebeğimize yaşam desteği sağladık. Zaman zaman bizi endişelendiren durumlar yaşasak da 66 günün ardından kendisini sağlıklı bir şekilde taburcu ettik. Buğra bebeğimizin ailesi kadar en az bizler de sağlıklı olarak kendisini taburcu ediyor olmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
66 günlük yoğun bakım sürecinin ardından bebeklerini sağlıklı bir şekilde kucağına alan anne Şifa ve baba Emrah İlhan çifti de zorlu sürecin ardından bebekleriyle birlikte evlerine sağlıklı şekilde dönüyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Anne Şifa İlhan, “Bebeğim doğduğundan bugüne her gün ağlayarak dua ediyordum. Yeni doğan yoğun bakımdan taburcu olan bebekleri görünce ’Acaba bizim oğlumuz da sağlıklı bir şekilde taburcu olabilir mi’ diye ağlıyordum. Allah’a şükürler olsun bebeğimizi evimize götürmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Parmak bebek 66 gün sonra hayata tutundu

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