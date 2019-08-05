Parmak emme ve tırnak yeme diş yapısını bozuyor

Diş, çene ve yüz bölgelerinin büyüme ve gelişim dönemi sürecinde veya sonrasında birtakım bozuklukları meydana gelebiliyor. Bu rahatsızlıkların tedavileriyle ilgilenen ortodonti, ağız içi ve ağız dışı aygıtlar ile kuvvetler uygulanarak diş-çene-yüz yapılarının estetik ve fonksiyonel hale getirilmesini amaçlıyor. Özellikle gelişim çağındaki çocuklarda sık rastlanan ortodontik bozukluklar hakkında bilgi veren Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Seden Akan Bayhan, ortodontik tedavi için bir yaş kısıtlaması bulunmadığını ancak tedaviye başlama döneminin mevcut bozukluğa göre değişebildiğini söyledi. Bayhan, "Çocuğunuzu ilk kez ortodontik muayeneye getirmek için en ideal yaş 7’dir. Bu yaşta tedavi gerekmeyebilir, ancak yapılan ortodontik muayene sayesinde tedaviye başlamak için en uygun dönem hakkında fikir sahibi olunur ve çocuk periyodik muayenelerle kontrol altında tutulmuş olunur" diye konuştu.

'APARAT KULLANIMINDA AYRINTILI DİŞ TEMİZLİĞİ ÖNEMLİ'

Çenelerin kapanış bozuklukları, ısırma ve çiğneme problemleri, asimetriler, rahat pozisyonda iken ağzın açık kalması ve çene ekleminde ses ya da ağrıların en sık görülen şikâyetler olduğunu belirten Dr. Seden Akan Bayhan, ortodontik tedavide sabit braketler, fonksiyonel apareyler, yüz maskeleri ve takıp çıkarılabilen damaklıklı apareylerin sıklıkla kullanıldığını söyledi.