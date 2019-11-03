HABER

Parmak izinde entegrasyonla faili meçhuller bir bir çözülüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 11:03 | Son Güncelleme

Jandarma ve emniyet kriminal birimlerince kullanılan parmak izi sorgulama sistemlerinin birleştirilmesi sonucu 15 ayda 667'si terör olmak üzere 12 bin 950 olaya ilişkin soru işaretleri ortadan kaldırıldı - Olayların şüphelisi 16 bin 40 kişi hakkında yasal işlem yapıldı - Aydınlatılan faili meçhul olayların türleri arasında hırsızlık ilk sırada yer aldı

ORHAN ONUR GEMİCİ - Jandarma ve emniyet kriminal birimlerince kullanılan parmak izi sorgulama sistemlerinin birleştirilmesi sonucu 15 ayda 667'si terör olmak üzere 12 bin 950 olay aydınlatıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, parmak izi incelemelerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamak ve zaman kaybını önlemek amacıyla geçen yıl ağustos ayında Jandarma Genel Komutanlığı Otomatik Parmak İzi ve Avuç İzi Teşhis Sistemi (OPTES) ile Emniyet Genel Müdürlüğü Otomatik Parmak İzi Teşhis Sistemi (APFIS) entegre edildi.

Böylece kolluk birimlerinin, birbirlerinin sistemlerinden karşılıklı sorgulama yapabilmesine imkan tanındı.

Söz konusu entegrasyonun ardından olayların aydınlatılması ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

- 15 ayda 12 bin 950 olay aydınlatıldı

Bu kapsamda, geçen yıl ağustos ayından bugüne kadar 9 bin 8 hırsızlık, 590 uyuşturucu, 250 cinayet ile PKK'nın 522 eylemi, 145 FETÖ/PDY eylemi ve bu tür suçlar dışındaki 2 bin 435 olay aydınlatıldı.

Böylece ortak parmak izi sorgulama kabiliyetine kavuşturulan jandarma ve polis kriminal birimleri, 15 ayda 12 bin 950 olayın tüm ayrıntıları gün yüzüne çıkarttı. Olayların şüphelisi 16 bin 40 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Bu yıl 1 Ocak-30 Ekim tarihlerinde yürütülen kriminal çalışmalarla aydınlatılan faili meçhul olay sayısı ise 11 bin 937 oldu.

- Aydınlatılan önemli terör olaylarından bazıları

Van-Hakkari Karayolunun Gedikbaşı köyü mevkisinde 1 Ağustos 2011'de yol emniyeti ve kontrol devriyesi görevini yapan time ve yolda bulunan konvoya bölücü terör örgütü mensuplarınca el bombası ve ateşli silahlarla düzenlenen saldırıda, bir astsubay şehit olurken, eski Başkale Kaymakamı Bilgehan Bayar da yaralanmıştı.

Olayın ardından yapılan incelemede tespit edilen parmak izleri, emniyet ve jandarma teşkilatları arasında karşılıklı parmak izi entegrasyonunun sağlanmasının ardından sistemde yeniden sorgulandı. Böylece saldırıyı gerçekleştiren terörist tespit edilerek olay aydınlatıldı.

Kahramanmaraş'ta geçen yıl haziran ayında meydana gelen silahlı çatışmaya ilişkin soruşturmada alınan iki parmak izinin, PKK'lı terörist Gaffari Yorulmaz'a ait olduğu tespit edildi. Yorulmaz'a ait parmak izleri, OPTES veri tabanında yapılan araştırmada geçmiş yıllarda yaşanan 6 olayla da eşleşti.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Üçtaş köyü kırsalında geçen yılın temmuz ayında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu Zeynel kod adlı terörist Mehmet Yakışır'dan alınan parmak izlerinin OPTES-APFIS sistemindeki kayıtlarla karşılaştırılması sonucu faili meçhul 9 terör olayının sorumlularından olduğu tespit edildi.

PARTNERKadınlarda hayat kurtaran testler! Kadınlarda hayat kurtaran testler!
Malezyalı ve Yozgatlı hacı 27 yıl sonra Kırşehir'de buluştuMalezyalı ve Yozgatlı hacı 27 yıl sonra Kırşehir'de buluştu
Tamire getirilen lüks araç ile kaza yapan çırak ve arkadaşı yaralandıTamire getirilen lüks araç ile kaza yapan çırak ve arkadaşı yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
APFIS Emniyet Genel Müdürlüğü faili meçhul olay jandarma genel komutanlığı kriminal OPTES Otomatik Parmak İzi Teşhis Sistemi Otomatik Parmak İzi ve Avuç İzi Teşhis Sistemi parmak izi

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Seçil öğretmen için seferber olmuştu! Bakan'dan açıklama geldi

Türkiye Seçil öğretmen için seferber olmuştu! Bakan'dan açıklama geldi

NATO Genel Sekreteri'nden çarpıcı 'Türkiye' açıklaması

NATO Genel Sekreteri'nden çarpıcı 'Türkiye' açıklaması

Bayern Münih'i rezil ettiler

Bayern Münih'i rezil ettiler

Mucize Doktor'un Ali'si sevgilisiyle el ele görüntülendi

Mucize Doktor'un Ali'si sevgilisiyle el ele görüntülendi

Türk kökenli milletvekiline ölüm tehdidi!

Türk kökenli milletvekiline ölüm tehdidi!

İstanbullular dikkat: Bu yollar kapalı

İstanbullular dikkat: Bu yollar kapalı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Esenyurt savaş alanına döndü!

Esenyurt savaş alanına döndü!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kayseri'de korkutan deprem!

Kayseri'de korkutan deprem!

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de deprem

Afganistan'da patlama: 7 ölü

Ülke şokta! Bombalı saldırı: 7 ölü

İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı? (Vodafone 41. İstanbul Maratonu)

İstanbullular dikkat: Bu yollar kapalı

Kendi doğum günü partisinden dönerken hayatını kaybetti

Kendi doğum günü partisinden dönerken hayatını kaybetti

Trump'tan Zelensky'ye Beyaz Saray daveti: Çok iyi bir adam

Trump'tan Zelensky'ye Beyaz Saray daveti: Çok iyi bir adam

NATO Genel Sekreteri'nden çarpıcı 'Türkiye' açıklaması

NATO Genel Sekreteri'nden çarpıcı 'Türkiye' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.