Parmak izinde entegrasyonla faili meçhuller bir bir çözülüyor

ORHAN ONUR GEMİCİ - Jandarma ve emniyet kriminal birimlerince kullanılan parmak izi sorgulama sistemlerinin birleştirilmesi sonucu 15 ayda 667'si terör olmak üzere 12 bin 950 olay aydınlatıldı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, parmak izi incelemelerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamak ve zaman kaybını önlemek amacıyla geçen yıl ağustos ayında Jandarma Genel Komutanlığı Otomatik Parmak İzi ve Avuç İzi Teşhis Sistemi (OPTES) ile Emniyet Genel Müdürlüğü Otomatik Parmak İzi Teşhis Sistemi (APFIS) entegre edildi.
Böylece kolluk birimlerinin, birbirlerinin sistemlerinden karşılıklı sorgulama yapabilmesine imkan tanındı.
Söz konusu entegrasyonun ardından olayların aydınlatılması ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
- 15 ayda 12 bin 950 olay aydınlatıldı
Bu kapsamda, geçen yıl ağustos ayından bugüne kadar 9 bin 8 hırsızlık, 590 uyuşturucu, 250 cinayet ile PKK'nın 522 eylemi, 145 FETÖ/PDY eylemi ve bu tür suçlar dışındaki 2 bin 435 olay aydınlatıldı.
Böylece ortak parmak izi sorgulama kabiliyetine kavuşturulan jandarma ve polis kriminal birimleri, 15 ayda 12 bin 950 olayın tüm ayrıntıları gün yüzüne çıkarttı. Olayların şüphelisi 16 bin 40 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Bu yıl 1 Ocak-30 Ekim tarihlerinde yürütülen kriminal çalışmalarla aydınlatılan faili meçhul olay sayısı ise 11 bin 937 oldu.
- Aydınlatılan önemli terör olaylarından bazıları
Van-Hakkari Karayolunun Gedikbaşı köyü mevkisinde 1 Ağustos 2011'de yol emniyeti ve kontrol devriyesi görevini yapan time ve yolda bulunan konvoya bölücü terör örgütü mensuplarınca el bombası ve ateşli silahlarla düzenlenen saldırıda, bir astsubay şehit olurken, eski Başkale Kaymakamı Bilgehan Bayar da yaralanmıştı.
Olayın ardından yapılan incelemede tespit edilen parmak izleri, emniyet ve jandarma teşkilatları arasında karşılıklı parmak izi entegrasyonunun sağlanmasının ardından sistemde yeniden sorgulandı. Böylece saldırıyı gerçekleştiren terörist tespit edilerek olay aydınlatıldı.
Kahramanmaraş'ta geçen yıl haziran ayında meydana gelen silahlı çatışmaya ilişkin soruşturmada alınan iki parmak izinin, PKK'lı terörist Gaffari Yorulmaz'a ait olduğu tespit edildi. Yorulmaz'a ait parmak izleri, OPTES veri tabanında yapılan araştırmada geçmiş yıllarda yaşanan 6 olayla da eşleşti.
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Üçtaş köyü kırsalında geçen yılın temmuz ayında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu Zeynel kod adlı terörist Mehmet Yakışır'dan alınan parmak izlerinin OPTES-APFIS sistemindeki kayıtlarla karşılaştırılması sonucu faili meçhul 9 terör olayının sorumlularından olduğu tespit edildi.
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