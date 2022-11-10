Parti kuracağı iddiası gündeme damgasını vurmuştu! CHP'den istifa eden Aslı Baykal sessizliğini bozdu: Dikkat çeken 'Kılıçdaroğlu' yorumu

CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, 31 Ekim'de yaptığı paylaşımla CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Baykal'ın bu paylaşımı, yeni parti kuracağı yönündeki iddiaların fitilini yeniden ateşledi.
October 31, 2022
İstifasıyla ilgili paylaşımı dışında herhangi bir açıklama yapmayan Baykal, yaklaşık 2 haftanın ardından konuyla ilgili suskunluğunu bozdu. Baykal, istifasına temel gerekçe olarak "Bugünkü CHP'nin Millet İttifakı ile ortak değerleri paylaşmadığına" dikkat çekti.
Aslı Baykal, 8 Kasım'da MASA Ankara'daki oturuma konuk oldu. Burada açıklamalarda bulunan Baykal'a göre CHP’nin politik manevraları, karar alma süreçleri, ittifak siyaseti, gayri millî tutumu parti içinde ve dışında ciddi rahatsızlıklara neden oldu. Baykal'ın istifasının tüm bu itirazları içinde barındırdığı da Baykal tarafından ifade edildiği belirtildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" çıkışını değerlendiren Baykal, bu girişimi "eskinin reddi veya CHP’nin ana unsurlarıyla helalleşme/vedalaşma" olarak özetledi.
Baykal konuşmasında ayrıca "Atatürkçüler bu dönem itibariyle mücadele alanı olarak Millet İttifakı’nda hiçbir şekilde imkân bulamayacaklardır" görüşünü dile getirdi.
Aslı Baykal, çok merak edilen "yeni parti kurup kurmayacağıyla" ilgili konuşurken ise "Türkiye’nin yeni bir siyasi partiye ihtiyaç duymadığını" vurguladı. Baykal, "ülke sorunlarının çözümü için ittifakların ortak değer ve perspektiflerinin bu anlamda daha faydalı olacağını" belirtirken "Bugünkü CHP ve Millet İttifakı ile ortak değerleri paylaşmadığını, istifasının temel sebebinin de bu olduğuna" dikkat çekti.