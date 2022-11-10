HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Parti kuracağı iddiası gündeme damgasını vurmuştu! CHP'den istifa eden Aslı Baykal sessizliğini bozdu: Dikkat çeken 'Kılıçdaroğlu' yorumu

Parti kuracağı iddiası gündeme damgasını vurmuştu! CHP'den istifa eden Aslı Baykal sessizliğini bozdu: Dikkat çeken 'Kılıçdaroğlu' yorumu

10.11.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakın zamanda dikkat çeken bir paylaşımla CHP'den istifasını duyuran Aslı Baykal'ın yeni parti kuracağı iddiaları siyasetin gündemini hareketlendirmeye devam ederken Baykal'dan geniş yankı uyandıracak açıklamalar geldi. Baykal, CHP'ye birçok eleştiri yöneltirken istifasıyla ilgili sessizliğini de bozdu. Sahaya inip parti kuracağı iddialarına da Baykal ses getirecek bir yanıt verdi.

Parti kuracağı iddiası gündeme damgasını vurmuştu! CHP'den istifa eden Aslı Baykal sessizliğini bozdu: Dikkat çeken 'Kılıçdaroğlu' yorumu

CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, 31 Ekim'de yaptığı paylaşımla CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Baykal'ın bu paylaşımı, yeni parti kuracağı yönündeki iddiaların fitilini yeniden ateşledi.

SUSKUNLUĞUNU BOZDU

İstifasıyla ilgili paylaşımı dışında herhangi bir açıklama yapmayan Baykal, yaklaşık 2 haftanın ardından konuyla ilgili suskunluğunu bozdu. Baykal, istifasına temel gerekçe olarak "Bugünkü CHP'nin Millet İttifakı ile ortak değerleri paylaşmadığına" dikkat çekti.

321

İSTİFASINDA CHP'YE İTİRAZLARINI BELİRTTİ

Aslı Baykal, 8 Kasım'da MASA Ankara'daki oturuma konuk oldu. Burada açıklamalarda bulunan Baykal'a göre CHP’nin politik manevraları, karar alma süreçleri, ittifak siyaseti, gayri millî tutumu parti içinde ve dışında ciddi rahatsızlıklara neden oldu. Baykal'ın istifasının tüm bu itirazları içinde barındırdığı da Baykal tarafından ifade edildiği belirtildi.

KILIÇDAROĞLU'NUN HELALLEŞME ÇIKIŞINA YORUM: ESKİNİN REDDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" çıkışını değerlendiren Baykal, bu girişimi "eskinin reddi veya CHP’nin ana unsurlarıyla helalleşme/vedalaşma" olarak özetledi.

abc

"ATATÜRKÇÜLER MİLLET İTTİFAKI'NDA İMKAN BULAMAYACAK"

Baykal konuşmasında ayrıca "Atatürkçüler bu dönem itibariyle mücadele alanı olarak Millet İttifakı’nda hiçbir şekilde imkân bulamayacaklardır" görüşünü dile getirdi.

PARTİ KURACAK MI? NET YANIT VERDİ

Aslı Baykal, çok merak edilen "yeni parti kurup kurmayacağıyla" ilgili konuşurken ise "Türkiye’nin yeni bir siyasi partiye ihtiyaç duymadığını" vurguladı. Baykal, "ülke sorunlarının çözümü için ittifakların ortak değer ve perspektiflerinin bu anlamda daha faydalı olacağını" belirtirken "Bugünkü CHP ve Millet İttifakı ile ortak değerleri paylaşmadığını, istifasının temel sebebinin de bu olduğuna" dikkat çekti.

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal CHP'den istifa etti Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal CHP'den istifa etti
Kulisleri hareketlendiren 'Baykal' iddiası Kulisleri hareketlendiren 'Baykal' iddiası

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Mansur Yavaş' deniyordu ama Akşener ters köşe mi yapacak? 'Mansur Yavaş' deniyordu ama Akşener ters köşe mi yapacak?
Hakan Şükür canlı yayına çıktı, RTÜK harekete geçti! Sunucu kovulduHakan Şükür canlı yayına çıktı, RTÜK harekete geçti! Sunucu kovuldu
"Ekmek" açıklamasıyla gündem olmuştu! Cihan Kolivar tutuklandı"Ekmek" açıklamasıyla gündem olmuştu! Cihan Kolivar tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Deniz Baykal CHP istifa Aslı Baykal

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden'dan adaylık açıklaması! 2024 başkanlık seçimlerinde...

Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden'dan adaylık açıklaması! 2024 başkanlık seçimlerinde...

Müge Anlı'nın bile nutku tutuldu! "Kocamı çiviledim"

Müge Anlı'nın bile nutku tutuldu! "Kocamı çiviledim"

72'lik Abdi Amca yıkıldı! 'Birincisi kocam, ikincisi sen dedi'

72'lik Abdi Amca yıkıldı! 'Birincisi kocam, ikincisi sen dedi'

Parasını yatıran şokta! Sert çakıldı...

Parasını yatıran şokta! Sert çakıldı...

Hastalık her geçen gün yayılıyor! Koronavirüsü solladı

Hastalık her geçen gün yayılıyor! Koronavirüsü solladı

Pendik'te 'pes' dedirten görüntüler!

Pendik'te 'pes' dedirten görüntüler!

İlginizi Çekebilir

Güzel DJ isyan etti! “Dekoltemden tutun aptal olduğuma kadar...”

Güzel DJ isyan etti! “Dekoltemden tutun aptal olduğuma kadar...”

Mesajını parçaladığı cesetlerin üzerlerine bıraktı!

Mesajını parçaladığı cesetlerin üzerlerine bıraktı!

Kalitesiyle öne çıkan kabanlarda büyük indirim! Sıcacık ve konforlu bir kış için olmazsa olmaz...

Kalitesiyle öne çıkan kabanlarda büyük indirim! Sıcacık ve konforlu bir kış için olmazsa olmaz...

İlk sinyal bacaklardan geliyor! Sonrası kalp krizi, felç...

İlk sinyal bacaklardan geliyor! Sonrası kalp krizi, felç...

Büyüyen tehlike evlere sızdı! Tedavisi imkansıza yakın

Büyüyen tehlike evlere sızdı! Tedavisi imkansıza yakın

Flaş fırsat: Sony kulaklıkta 500 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Flaş fırsat: Sony kulaklıkta 500 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.