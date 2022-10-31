Yeni parti kuracağı iddia ediliyordu! Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal CHP'den istifa etti

CHP'de 'Baykla' sürprizi yaşandı. CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın biyokimya profesörü kızı Aslı Baykal, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından 'Siyasi parti üyeliğiniz sonlandırılmıştır' yazılı mesajı paylaşan Aslı Baykal, "Neden istifa ettiniz?" sorusuna "Gördüğüm lüzum üzerine yazmanız yeterli" cevabını verdi ve daha fazla konuşmak istemediğini söyledi.
Geçen yıl hakkında, 'CHP'nin gidişatından rahatsız olduğu ve yeni parti kuracağı' iddiaları ortaya atılan Aslı Baykal, bu iddiaları sosyal medya hesabından yalanlamıştı.
Deniz Baykal’ın kızı olan Aslı Baykal 1965 yılında doğdu. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevlidir. Aynı zamanda Aslı Ataman Baykal biyokimya profesörüdür. Akdeniz Üniversitesi'nde öğretim üyesi görevinde bulundu.
Prof.Dr. Aslı Baykal'ın öğretim görevlisi olarak çalıştığı Akdeniz Üniversitesi'nde yer alan özgeçmişinde şu bilgiler yer aldı;
ASLI BAYKALI'IN SCI,SSCI,AHCI INDEXLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELERİ
Baykal Ataman A., "Cystine Dimethyl Ester Induces Apoptosis Through Regulation of PKC-delta and PKC-epsilon in
Prostate Cancer Cells", ANTI-CANCER AGENTS IN MEDICINAL CHEMISTRY, vol.15, pp.217-227, 2015
Baykal Ataman A., "Chronic administration of sildenafil improves erectile function in a rat model of chronic renal
failure", ASIAN JOURNAL OF ANDROLOGY, vol.17, pp.797-801, 2015
Bor-Kucukatay M., Yalcin O., Gokalp O., Kipmen Korgun D., Yeşilkaya A., Baykal Ataman A., et al.,"Red blood cell
rheological alterations in hypertension induced by chronic inhibition of nitric oxide synthesis in rats", CLINICAL
HEMORHEOLOGY AND MICROCIRCULATION, vol.22, pp.267-275, 2000