Yeni parti kuracağı iddia ediliyordu! Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal CHP'den istifa etti

CHP'de 'Baykla' sürprizi yaşandı. CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın biyokimya profesörü kızı Aslı Baykal, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından 'Siyasi parti üyeliğiniz sonlandırılmıştır' yazılı mesajı paylaşan Aslı Baykal, "Neden istifa ettiniz?" sorusuna "Gördüğüm lüzum üzerine yazmanız yeterli" cevabını verdi ve daha fazla konuşmak istemediğini söyledi.

YENİ PARTİ KURACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Geçen yıl hakkında, 'CHP'nin gidişatından rahatsız olduğu ve yeni parti kuracağı' iddiaları ortaya atılan Aslı Baykal, bu iddiaları sosyal medya hesabından yalanlamıştı.

ASLI BAYKAL KİMDİR?

Deniz Baykal’ın kızı olan Aslı Baykal 1965 yılında doğdu. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevlidir. Aynı zamanda Aslı Ataman Baykal biyokimya profesörüdür. Akdeniz Üniversitesi'nde öğretim üyesi görevinde bulundu.

Prof.Dr. Aslı Baykal'ın öğretim görevlisi olarak çalıştığı Akdeniz Üniversitesi'nde yer alan özgeçmişinde şu bilgiler yer aldı;

