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Partisi kongre çağrısı yaptı, Davutoğlu çıkışıyla şaşırttı: 2028'de cumhurbaşkanı adayıyım

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
06.05.2024 10:37
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2023'ün seçimlerinde ittifak halinde olan 6 partiden 2'sinin genel başkanı değişti. Biri ise bırakacağını açıkladı. Gözler diğer partilere çevrilirken Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'ndan şaşırtan bir çıkış geldi. Partisinden kongre sesleri yükselen Davutoğlu eleştirileri görmezden gelerek 2028'de aday olacağını belirtti.

Partisi kongre çağrısı yaptı, Davutoğlu çıkışıyla şaşırttı: 2028'de cumhurbaşkanı adayıyım

Partisinin düzenlediği kampta kendisine yönelik eleştirilere cevap veren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Benim hiçbir hatam yok. Benim toplumsal karşılığım partinin çok önünde. 2028’de Cumhurbaşkanı adayı olacağım, tereddütü olan aramızdan ayrılsın" ifadelerini kullandı.

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YEREL SEÇİMLERDE HAYAL KIRIKLIĞI

Genel seçimlerde Meclis'e CHP listelerinden 10 milletvekili sokan Gelecek Partisi, yerel seçimlerde umduğunu bulamadı. Yerel seçim sonuçlarının masaya yatırılması için ise Ahmet Davutoğlu başkanlığında ‘Genişletilmiş İstişare Kampı' gerçekleştirildi. Davutoğlu, partisinin kampının kapanış konuşmasını yaptı.

KONGRE SESLERİ YÜKSELMEYE BAŞLADI

Kampta Davutoğlu'na yönelik bazı yöneticilerden eleştiriler geldi. İstanbul Milletvekilleri Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin ile bazı yöneticiler Davutoğlu'nu eleştirirken olağanüstü kongre çağrıları yapıldı. Davutoğlu ise eleştirilere dikkat çeken bir yanıt verdi.

"2028'DE CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAĞIM"

Hiçbir hatası olmadığını söyleyen Davutoğlu, toplumsal karşılığının partinin önünde olduğunu belirtti.

'Ben başarılıyım, parti başarısız' yaklaşımını açıkça dile getiren Davutoğlu, 2028’de Cumhurbaşkanı adayı olacağını söyledi.

Davutoğlu konuyla ilgili, "2028’de Cumhurbaşkanı adayı olacağım, tereddütü olan aramızdan ayrılsın.” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Ahmet Davutoğlu
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