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"Paşa"ya rahat nefes aldıran operasyon

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.02.2019 14:40 | Son Güncelleme

Erzurum'da solunum yetmezliği bulunan ve sahipleri tarafından Hayvan Hastanesine getirilen 15 aylık "Paşa" isimli kedi, sağlığına kavuşturuldu - Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mümin Gökhan Şenocak: - "Kedi bize geldiğinde nefes alıp vermekte çok zorluk çekiyordu. Şimdi durumu düzeldi. Kediden aldığımız sıvıyı tahlile gönderdik, tahlil neticesine bağlı olarak kapsamlı tedaviye başlayacağız

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da solunum yetmezliği bulunan ve sahipleri tarafından Hayvan Hastanesine getirilen 15 aylık "Paşa" isimli kedi tedavi edilerek, sağlığına kavuşturuldu.

Kentte yaşayan Zeynep Çakıcı'ya ait "Paşa" isimli kedinin nefes almadığı fark edilince, Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne getirildi.

Veterinerler tarafından yapılan muayenede, "Paşa"nın enfeksiyona bağlı solunum sıkıntısı çektiği ve göğüs boşluğunda yoğun sıvı biriktiği belirlendi.

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mümin Gökhan Şenocak ve ekibi, yaklaşık 30 dakika süren girişimle "Paşa"nın göğüs boşluğunda biriken sıvıyı boşalttı.

"Paşa", operatif girişim sonrası rahat nefes almaya başladı.

Şenocak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Paşa"nın solunum güçlüğü sonucu hastaneye getirildiğini, kediye yapılan radyografik inceleme sonrası göğüs boşluğunda sıvı birikmesi teşhisi konulduğunu belirtti.

Şenocak, "Sıvının özel bir iğneyle dışarı alınması (torakosentez) uygulamasıyla kedinin göğüs boşluğundaki sıvıyı çıkardık. Bu durum bazı enfeksiyon hastalıklarında karşılaştığımız olay. Operasyon yapılmasaydı, bu durum hayvanın yaşamsal konforunu etkileyeceği gibi hayati tehlike de arz edebilirdi. Kedi bize geldiğinde nefes alıp vermekte çok zorluk çekiyordu. Şimdi durumu düzeldi. Kediden aldığımız sıvıyı tahlile gönderdik, tahlil neticesine bağlı olarak kapsamlı tedaviye başlayacağız." diye konuştu.

Zeynep Çakıcı ise kedisi "Paşa"nın tedavi edilmesine sevindiğini belirterek, veterinerlere teşekkür etti.

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Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Erzurum kedi Nefes paşa sıvı Solunum Yetmezliği

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