Patates cilt bakımındaki faydalarını kimse bilmiyor! Dünya güzelleri bu tarifi uyguluyor...

Lif ve potasyum bakımından zengin olan bu gıda, cildiniz üzerinde harikalar yaratır. Patatesin kabuğu bile cilt sağlığınızı destekler. Yüz maskesi olarak düzenli şekilde kullandığınızda, akne ve lekeleri ortadan kaldırır. Bu sebze aynı zamanda cildinizin tonunu dengeler, yaşlanma karşıtı etkiler bırakır.

PATATESİN CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

Kabuğu soyulmuş olan çiğ patatesi göz altlarına uygulamak, koyu halkaları ve göz altı torbalarını yok eder.

Patates, özellikle kırışıklık görünümünü ortadan kaldırma konusunda etkili şekilde çalışır. Yapısındaki antioksidanlar ve C vitamini, cildinizin yaşlanmasını önler. Bunun için pişmiş patates püresini cildinizde 20 dakika kadar bekletmelisiniz.

Siyah noktaları yok eder. Yüzünüzdeki siyah noktaları temizlemek amacıyla, çiğ patates püresiyle cildinize 3-4 dakika kadar peeling yapıp, ardından yüzünüzü soğuk suyla yıkamalısınız.

Patatesi, yüzünüzdeki leke ve sivilceleri yok etmek için de kullanabilirsiniz. Patatesin suyu ile yüzünüzü her gün durulamanız, cildinizin pürüzsüz ve yumuşak olmasını sağlar.

Cildinizi en iyi şekilde temizleyen ve arındıran doğal bir malzeme arıyorsanız patatesi deneyebilirsiniz.

Cildiniz aşırı derecede yağ üretiyorsa salatalık ve patatesi birleştirip püre yaparak yüzünüze uygulayabilirsiniz.

Bu mucizevi sebze, güneş yanıklarını tedavi etmek konusunda da oldukça başarılıdır. Sadece soğuk patates dilimlerini güneşten etkilenen bölgeye yerleştirin. 20 dakika beklemeniz yeterlidir. Böylece güneş yanığının neden olduğu acı ve yanma hissi ortadan kaybolur.

Doğal bir cilt temizleme malzemesi olan patates, cildinizi etkili şekilde arındırma özelliğine sahiptir. Yüzünüzü derinlemesine temizlemek için çiğ patates rendesi ile limonu karıştırıp, bu harcı yüzünüze uygulamalısınız. Yarım saat bekledikten sonra yüzünüzü yıkayabilirsiniz. Bu işlemi düzenli şekilde yapmak, cildinizi daha temiz ve parlak bir hale dönüştürür.

Patates, kollajen desteği sağlar. C vitamini bakımından zengin olduğu için, kollajen oluşumunu teşvik eder. Bu madde ise cildinizin daha sağlıklı ve pürüzsüz görünmesini sağlar.

Cildiniz kuru ise tek yapmanız gereken bir adet patatesi rendeleyip yarım çay kaşığı lor ile karıştırmak. Macunu yüzünüze uygulayın ve ortalama 20 dakika bekleyin. Bu maske cildinizin nem dengesini sağlar ve kuru cildi tedavi eder.

CİLDİ PARLATAN PATATESLİ MASKE TARİFİ

Malzemeler

2 çay kaşığı patates suyu

2 çay kaşığı limon suyu

Yapılışı

Patates suyu ile limon suyunu karıştırın. Maskenizin etkisini artırmak istiyorsanız, karışıma yarım çay kaşığı bal ilave edebilirsiniz. Hazırladığınız malzemeyi yüzünüze sürün ve 15 dakika bekleyin. Son adımda yüzünüzü bol suyla yıkayın.

