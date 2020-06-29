KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Patates cilt bakımındaki faydalarını kimse bilmiyor! Dünya güzelleri bu tarifi uyguluyor...

Patates cilt bakımındaki faydalarını kimse bilmiyor! Dünya güzelleri bu tarifi uyguluyor...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Dünyanın birçok yerinde temel gıda olarak kabul edilen patates, pek çok konuda fayda sunar. Cilt bakımının vazgeçilmez malzemelerinden olduğu için patates, artık cildi güzelleştirmek ve iyileştirmek için de sıklıkla tercih ediliyor. Peki, patatesi cilt bakımından nasıl kullanmalısınız?

Patates cilt bakımındaki faydalarını kimse bilmiyor! Dünya güzelleri bu tarifi uyguluyor...

Lif ve potasyum bakımından zengin olan bu gıda, cildiniz üzerinde harikalar yaratır. Patatesin kabuğu bile cilt sağlığınızı destekler. Yüz maskesi olarak düzenli şekilde kullandığınızda, akne ve lekeleri ortadan kaldırır. Bu sebze aynı zamanda cildinizin tonunu dengeler, yaşlanma karşıtı etkiler bırakır.

PATATESİN CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

  • Kabuğu soyulmuş olan çiğ patatesi göz altlarına uygulamak, koyu halkaları ve göz altı torbalarını yok eder.
  • Patates, özellikle kırışıklık görünümünü ortadan kaldırma konusunda etkili şekilde çalışır. Yapısındaki antioksidanlar ve C vitamini, cildinizin yaşlanmasını önler. Bunun için pişmiş patates püresini cildinizde 20 dakika kadar bekletmelisiniz.
  • Siyah noktaları yok eder. Yüzünüzdeki siyah noktaları temizlemek amacıyla, çiğ patates püresiyle cildinize 3-4 dakika kadar peeling yapıp, ardından yüzünüzü soğuk suyla yıkamalısınız.
  • Patatesi, yüzünüzdeki leke ve sivilceleri yok etmek için de kullanabilirsiniz. Patatesin suyu ile yüzünüzü her gün durulamanız, cildinizin pürüzsüz ve yumuşak olmasını sağlar.
  • Cildinizi en iyi şekilde temizleyen ve arındıran doğal bir malzeme arıyorsanız patatesi deneyebilirsiniz.
  • Cildiniz aşırı derecede yağ üretiyorsa salatalık ve patatesi birleştirip püre yaparak yüzünüze uygulayabilirsiniz.
  • Bu mucizevi sebze, güneş yanıklarını tedavi etmek konusunda da oldukça başarılıdır. Sadece soğuk patates dilimlerini güneşten etkilenen bölgeye yerleştirin. 20 dakika beklemeniz yeterlidir. Böylece güneş yanığının neden olduğu acı ve yanma hissi ortadan kaybolur.
  • Doğal bir cilt temizleme malzemesi olan patates, cildinizi etkili şekilde arındırma özelliğine sahiptir. Yüzünüzü derinlemesine temizlemek için çiğ patates rendesi ile limonu karıştırıp, bu harcı yüzünüze uygulamalısınız. Yarım saat bekledikten sonra yüzünüzü yıkayabilirsiniz. Bu işlemi düzenli şekilde yapmak, cildinizi daha temiz ve parlak bir hale dönüştürür.
  • Patates, kollajen desteği sağlar. C vitamini bakımından zengin olduğu için, kollajen oluşumunu teşvik eder. Bu madde ise cildinizin daha sağlıklı ve pürüzsüz görünmesini sağlar.
  • Cildiniz kuru ise tek yapmanız gereken bir adet patatesi rendeleyip yarım çay kaşığı lor ile karıştırmak. Macunu yüzünüze uygulayın ve ortalama 20 dakika bekleyin. Bu maske cildinizin nem dengesini sağlar ve kuru cildi tedavi eder.

CİLDİ PARLATAN PATATESLİ MASKE TARİFİ

Malzemeler

  • 2 çay kaşığı patates suyu
  • 2 çay kaşığı limon suyu

Yapılışı

Patates suyu ile limon suyunu karıştırın. Maskenizin etkisini artırmak istiyorsanız, karışıma yarım çay kaşığı bal ilave edebilirsiniz. Hazırladığınız malzemeyi yüzünüze sürün ve 15 dakika bekleyin. Son adımda yüzünüzü bol suyla yıkayın.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Estetik harikası güzelden olay yaratan YKS açıklaması Estetik harikası güzelden olay yaratan YKS açıklaması
Sadece 1 haftada koltuk altı kararmalarınızdan kurtulmanız mümkün! Patates, yulaf…Sadece 1 haftada koltuk altı kararmalarınızdan kurtulmanız mümkün! Patates, yulaf…
Laktozsuz ve glutensiz diyet nedir, nasıl yapılır?Laktozsuz ve glutensiz diyet nedir, nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Nisa ve Sercan'a ses kaydı şoku! Acun: Bu kayıt her şeyi açıklıyor

Survivor'da Nisa ve Sercan'a ses kaydı şoku! Acun: Bu kayıt her şeyi açıklıyor

Son hali olay! Tanımak imkansız

Son hali olay! Tanımak imkansız

Meğer eski eşi 25 yaşındaki sevgiliyi tanıyormuş! Olay poz

Meğer eski eşi 25 yaşındaki sevgiliyi tanıyormuş! Olay poz

Zeynep Tokuş'tan teknede yoga

Zeynep Tokuş'tan teknede yoga

Ünlü sunucu verdiği frikikle olay oldu

Ünlü sunucu verdiği frikikle olay oldu

Yakışıklı oyuncuya mesaj: Maske tak geberme! Boy boy çocuklarımız olacak

Yakışıklı oyuncuya mesaj: Maske tak geberme! Boy boy çocuklarımız olacak

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kar gibi beyaz bir cilt için ten açıcı etkili ve doğal yöntemler

Kar gibi beyaz bir cilt için ten açıcı etkili ve doğal yöntemler

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Saç bakımı için para saçmayın! Bu doğal maskeler ile...

Saç bakımı için para saçmayın! Bu doğal maskeler ile...

Estetik operasyona para vermeyin! Bu gece kremi botoks etkisi gösteriyor...

Estetik operasyona para vermeyin! Bu gece kremi botoks etkisi gösteriyor...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tırnaklarınız devamlı kırılıyorsa bunu uygulamalısınız! Zeytinyağı, limon...

Tırnaklarınız devamlı kırılıyorsa bunu uygulamalısınız! Zeytinyağı, limon...

Sadece 1 haftada koltuk altı kararmalarınızdan kurtulmanız mümkün! Patates, yulaf…

Sadece 1 haftada koltuk altı kararmalarınızdan kurtulmanız mümkün! Patates, yulaf…

Güzel bir cilt ve fit bir vücut için kolajen!

Güzel bir cilt ve fit bir vücut için kolajen!

Ünlüler de bu saç modellerini kullanıyor! 2020'ye damgasını vuran saç kesimleri...

Ünlüler de bu saç modellerini kullanıyor! 2020'ye damgasını vuran saç kesimleri...

Bu maske tarifleri kırışıklık ve kaz ayaklarını yok ediyor! Yumurta beyazı, muz...

Bu maske tarifleri kırışıklık ve kaz ayaklarını yok ediyor! Yumurta beyazı, muz...

Bu yazın yıldızı siz olun! İşte en trend kısa saç modelleri...

Bu yazın yıldızı siz olun! İşte en trend kısa saç modelleri...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.