Patatesi böyle kullanmak kimsenin aklına gelmemişti! Patates sivilceye iyi gelir mi?

Akne ve sivilceler sadece kadınlar için değil erkekler için de bir kâbus gibidir. Akne ve sivilcelerden kurtulmak için onlarca farklı ürün ve bitkisel tedavi yöntemi duymuşsunuzdur. Peki, patates sivilceye iyi gelir mi?

PATATES MASKESİ

Kulağa ilk başta biraz tuhaf gelse de patatesin içeriğindekiler akne ve sivilcelere iyi gelebilir. Patatesin aynı zamanda cilt tonu farklılıklarına da iyi geldiği bilinmektedir. Patatesin yüksek nişasta oranı ciltteki yağı emerek, iltihaplanmanın önüne geçer.

PATATES MASKESİ NE İŞE YARAR?

Patatesin içeriğinde bulunan amino asitler ile ciltteki lekelerin yok edilmesi mümkündür.

Antioksidan özelliği ile ciltte bulunan kızarıkların ve yaraların daha kolay ve çabuk iyileşmesine destek olur.

Patatesin suyu, cilt sağlığı konusunda en önemli faydalara sahiptir.

Patates suyu cilt üzerindeki sivilceleri ve lekeleri yok eder.

PATATES MASKESİ NASIL YAPILIR?

Cildinizi her zamanki gibi temizleyerek hazırlayın. Kabuğunu soyup, halka halka doğradığınız patatesler ile cildinize masaj yapın. Dairesel hareketlerle patatesi yüzünüze sürün. 10 dakika beklettikten sonra yıkayın. Eğer batma veya kaşıntı hissederseniz hemen yüzünüzü yıkayın.



