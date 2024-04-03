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  4. Paylaşıp sildi! Ayşe Hatun Önal'ın 'Kocam' paylaşımı kafaları karıştırdı

Paylaşıp sildi! Ayşe Hatun Önal'ın 'Kocam' paylaşımı kafaları karıştırdı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
03.04.2024 12:13
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1999'da Miss Turkey Güzellik Yarışması’nda Türkiye Güzeli seçilen, modellik kariyerinin yanı sıra çıkardığı şarkılarla çok konuşulan Ayşe Hatun Önal, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Şarkıcının 'Kocam' paylaşımı kafaları karıştırırken şarkıcı paylaşımı sildi.

Paylaşıp sildi! Ayşe Hatun Önal'ın 'Kocam' paylaşımı kafaları karıştırdı

İlk mesleği olan modellikteki başarısını, sonraki mesleği şarkıcılıkta da gösteren Ayşe Hatun Önal sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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Başarılı kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren şarkıcı Ayşe Hatun Önal son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

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Önal, sosyal medya hesabından "Kocam benim çok seviyorum seni" notuyla paylaşım yaptı. 'Kocam' paylaşımı kafaları karıştırırken şarkıcı paylaşımı sildi.

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Şarkıcı paylaşımı silse de yorumlar dikkat çekti. Şarkıcıya, "Mutluluklar Ayşe Hanım", "Evlendiniz mi?", Çok mutlu ol Ayşe" gibi yorumlar geldi.

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Ayşe Hatun Önal Model Miss Turkey
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