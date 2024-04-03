Paylaşıp sildi! Ayşe Hatun Önal'ın 'Kocam' paylaşımı kafaları karıştırdı

İlk mesleği olan modellikteki başarısını, sonraki mesleği şarkıcılıkta da gösteren Ayşe Hatun Önal sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Başarılı kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren şarkıcı Ayşe Hatun Önal son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Önal, sosyal medya hesabından "Kocam benim çok seviyorum seni" notuyla paylaşım yaptı. 'Kocam' paylaşımı kafaları karıştırırken şarkıcı paylaşımı sildi.

Şarkıcı paylaşımı silse de yorumlar dikkat çekti. Şarkıcıya, "Mutluluklar Ayşe Hanım", "Evlendiniz mi?", Çok mutlu ol Ayşe" gibi yorumlar geldi.







