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Pazar gününü evde geçirme şekline göre senin enerjini ölçüyoruz!

Pazar gününü evde nasıl geçirdiğin, enerjin hakkında aslında çok şey söylüyor. Tüm gün pijamalarla koltukta mı kalıyorsun, yoksa evde duramayıp sürekli bir şeyler mi yapıyorsun? Vereceğin cevaplara göre pazar enerjinin hangi seviyede olduğunu buluyoruz!

Pazar gününü evde geçirme şekline göre senin enerjini ölçüyoruz!

Hazırsan başlayalım! 👇

Pazar gününü evde geçirme şekline göre senin enerjini ölçüyoruz!

1/8

Pazar sabahı gözünü açtığında ilk yaptığın şey nedir?

Pazar sabahı gözünü açtığında ilk yaptığın şey nedir?
Biraz daha uyurum, pazar bugün.
Telefonu alıp sosyal medyada gezinirim.
Kahvaltı hazırlamaya başlarım.
Hemen kalkıp güne başlarım.
2/8

Pazar kahvaltın nasıl olur peki?

Pazar kahvaltın nasıl olur peki?
Yatakta bir şeyler atıştırırım.
Kahve ve hızlı bir kahvaltı yeterli.
Güzel bir kahvaltı sofrası kurarım.
Kahvaltıyı neredeyse küçük bir brunch'a çeviririm.
3/8

Ya evin dağınıksa... Ne yaparsın?

Ya evin dağınıksa... Ne yaparsın?
Bugün de kalsın, yarın bakarım.
Biraz toplarım ama detaylara girmem.
Her yeri toplarım, yoksa rahat edemem.
Temizlik olmadan asla!
4/8

Burası önemli! Pazar gününü hangi içecekle geçirmek istersin?

Kahve
Çay
Limonata
Sıcak çikolata
5/8

Kitap okumak için ne kadar zaman ayırırsın?

Kitap okumak için ne kadar zaman ayırırsın?
Birkaç sayfa okuyabilirsem başarıdır.
Yarım saat kadar okuyabilirim.
Birkaç saat rahatlıkla okurum.
Kitaba başlayınca zaman kavramımı kaybederim.
6/8

Bunlardan yemeklerden birini seç bakalım!

Makarna
Pizza
Çorba
Salata
7/8

Pazar günü kendine bakım yapmak deyince aklına ne geliyor?

Pazar günü kendine bakım yapmak deyince aklına ne geliyor?
Duş alıp temiz pijamaları giymek.
Duş, bakım kremi, biraz saç bakımı.
Uzun bir duş ve detaylı bakım rutini.
Tam teşekküllü bakım beni anca paklar.
8/8

Son olarak pazartesi için hazırlık yapar mısın?

Son olarak pazartesi için hazırlık yapar mısın?
Pazartesi sabahı hallederim.
Akşam biraz toparlanırım.
Kıyafetimi ve çantamı önceden hazırlarım.
Haftanın tamamını kafamda planlarım.
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