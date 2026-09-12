Pazar gününü evde geçirme şekline göre senin enerjini ölçüyoruz!

Biraz daha uyurum, pazar bugün.

1/8 Pazar sabahı gözünü açtığında ilk yaptığın şey nedir?

Kahvaltıyı neredeyse küçük bir brunch'a çeviririm.

Güzel bir kahvaltı sofrası kurarım.

Kahve ve hızlı bir kahvaltı yeterli.

Yatakta bir şeyler atıştırırım.

2/8 Pazar kahvaltın nasıl olur peki?

Her yeri toplarım, yoksa rahat edemem.

Biraz toplarım ama detaylara girmem.

Bugün de kalsın, yarın bakarım.

3/8 Ya evin dağınıksa... Ne yaparsın?

4/8 Burası önemli! Pazar gününü hangi içecekle geçirmek istersin?

5/8 Kitap okumak için ne kadar zaman ayırırsın?