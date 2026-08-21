Evinde eksik olan şey ne?

Eksik olan şeyi bulalım.

1/8 Söyle bakalım, mutfağından memnun musun? Hiç memnun değilim. Keşke değiştirebilsem. Eh. Daha iyi olabilirdi. Genel olarak memnunum. Seviyorum mutfağımı. Evimin genelinden memnun değilim...

2/8 Evine en son ne zaman yeni bir şey aldın? Dün. Birkaç gün önce. Birkaç ay oldu. Geçtiğimiz yıl.

3/8 Devam edelim! Sihirli bir değneğin olsaydı ilk olarak ne yapardın? Dünyadaki fakirliği yok ederdim. Milyarlarca dolarım olurdu. Dünyanın tek sahibi ben olurdum. Borçlarımı öderdim...

4/8 Elektronik bir eşyan bozulduğunda hemen yenisi mi alınmalı? Hem de hemen! Tamir edilmeli elbette. Ömrünü tamamladıysa yenisi alınabilir.

5/8 Güzel! Sana göre bir evi ev yapan şey bunlardan hangisi? Evde yemeğin pişmesi. Evin güzel kokması. Mesela taptaze kahve kokusu! Sofrada çatal - bıçak seslerinin eksik olmaması. Mutfağa girdiğimde her şeyin elimin altında olması. Halı ve koltukların temiz olması.

6/8 Dürüst ol: Bir ev ziyaretine gittiğinde evdeki eşyalara dikkatlice bakıyor musun? EVET HAYIR

7/8 Az kaldı! Ev konforuna ne kadar değer veriyorsun, puanlar mısın? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10