Evinde eksik olan şey ne?

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Söyle bakalım, mutfağından memnun musun?
Hiç memnun değilim. Keşke değiştirebilsem.
Genel olarak memnunum. Seviyorum mutfağımı.
Evimin genelinden memnun değilim...
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Evine en son ne zaman yeni bir şey aldın?
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Devam edelim! Sihirli bir değneğin olsaydı ilk olarak ne yapardın?
Dünyadaki fakirliği yok ederdim.
Milyarlarca dolarım olurdu.
Dünyanın tek sahibi ben olurdum.
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Elektronik bir eşyan bozulduğunda hemen yenisi mi alınmalı?
Ömrünü tamamladıysa yenisi alınabilir.
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Güzel! Sana göre bir evi ev yapan şey bunlardan hangisi?
Evin güzel kokması. Mesela taptaze kahve kokusu!
Sofrada çatal - bıçak seslerinin eksik olmaması.
Mutfağa girdiğimde her şeyin elimin altında olması.
Halı ve koltukların temiz olması.
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Dürüst ol: Bir ev ziyaretine gittiğinde evdeki eşyalara dikkatlice bakıyor musun?
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Az kaldı! Ev konforuna ne kadar değer veriyorsun, puanlar mısın?
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Son sorudayız! Çok sevdiğin bir ev eşyası bütçeni aşıyor ama bir arkadaşın sana onu hediye olarak aldı. Ne hissederdin?
İçime sinmezdi. Kabul etmezdim.
Neden böyle bir şey yaptığını sorardım. Benim de hediye almam lazım o zaman!
Valla ne hissedeceğimi bilemiyorum.