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Evinde eksik olan şey ne?

Evinde eksik olan şeyin ne olduğunu biz biliyoruz! Sana bununla ilgili bir test hazırladık. Doğru tahmin edebilecek miyiz? Bizce ederiz!

Evinde eksik olan şey ne?

Eksik olan şeyi bulalım.

1/8

Söyle bakalım, mutfağından memnun musun?

Söyle bakalım, mutfağından memnun musun?
Hiç memnun değilim. Keşke değiştirebilsem.
Eh. Daha iyi olabilirdi.
Genel olarak memnunum. Seviyorum mutfağımı.
Evimin genelinden memnun değilim...
2/8

Evine en son ne zaman yeni bir şey aldın?

Evine en son ne zaman yeni bir şey aldın?
Dün.
Birkaç gün önce.
Birkaç ay oldu.
Geçtiğimiz yıl.
3/8

Devam edelim! Sihirli bir değneğin olsaydı ilk olarak ne yapardın?

Devam edelim! Sihirli bir değneğin olsaydı ilk olarak ne yapardın?
Dünyadaki fakirliği yok ederdim.
Milyarlarca dolarım olurdu.
Dünyanın tek sahibi ben olurdum.
Borçlarımı öderdim...
4/8

Elektronik bir eşyan bozulduğunda hemen yenisi mi alınmalı?

Hem de hemen!
Tamir edilmeli elbette.
Ömrünü tamamladıysa yenisi alınabilir.
5/8

Güzel! Sana göre bir evi ev yapan şey bunlardan hangisi?

Güzel! Sana göre bir evi ev yapan şey bunlardan hangisi?
Evde yemeğin pişmesi.
Evin güzel kokması. Mesela taptaze kahve kokusu!
Sofrada çatal - bıçak seslerinin eksik olmaması.
Mutfağa girdiğimde her şeyin elimin altında olması.
Halı ve koltukların temiz olması.
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Dürüst ol: Bir ev ziyaretine gittiğinde evdeki eşyalara dikkatlice bakıyor musun?

EVET
HAYIR
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Az kaldı! Ev konforuna ne kadar değer veriyorsun, puanlar mısın?

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Son sorudayız! Çok sevdiğin bir ev eşyası bütçeni aşıyor ama bir arkadaşın sana onu hediye olarak aldı. Ne hissederdin?

Son sorudayız! Çok sevdiğin bir ev eşyası bütçeni aşıyor ama bir arkadaşın sana onu hediye olarak aldı. Ne hissederdin?
Çoook mutlu olurdum!
İçime sinmezdi. Kabul etmezdim.
Neden böyle bir şey yaptığını sorardım. Benim de hediye almam lazım o zaman!
Valla ne hissedeceğimi bilemiyorum.
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Philips Kahve Philips Ev Yaşam Philips Ev Aletleri
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