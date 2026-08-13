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Seçtiğin kahveye göre senin iş hayatında ne kadar tahammül sınırın kaldığını hesaplıyoruz!

Sabahın ilk kahvesini içmeden kimseyle konuşamayanlardan mısın, yoksa "Olmasa da olur." diyenlerden mi? Peki ya kahve seçimlerinin iş hayatındaki ruh halini ele verebileceğini söylesek? Son zamanlarda ne kadar tahammülünün kaldığını seçtiğin kahveler üzerinden tahmin ediyoruz! Haydi başlayalım. 👇

Seçtiğin kahveye göre senin iş hayatında ne kadar tahammül sınırın kaldığını hesaplıyoruz!

Seçtiğin kahveye göre senin iş hayatında ne kadar tahammül sınırın kaldığını hesaplıyoruz!

1/8

Pazartesi sabahı işe giderken ilk kahven hangisi oluyor?

Pazartesi sabahı işe giderken ilk kahven hangisi oluyor?
Espresso
Latte
Filtre Kahve
Cold Brew
2/8

Stres anında hangi kahve sana iyi gelir?

Mocha
Türk kahvesi
Flat White
Americano
Double Espresso
3/8

Öğle molasında kafanı dağıtmak için hangisini tercih edersin?

Öğle molasında kafanı dağıtmak için hangisini tercih edersin?
Cappuccino
Iced Americano
Caramel Macchiato
Affogato
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İşin tam biteceği zaman mesainin uzadığını fark ettin, hangi kahveyle devam edersin?

Espresso Macchiato
White Mocha
Filtre Kahve
Ice Latte
Ristretto
5/8

Arkadaşın önemli bir şey konuşmak için seni çağırdı, hangi kahveyle sohbete devam edersin?

Arkadaşın önemli bir şey konuşmak için seni çağırdı, hangi kahveyle sohbete devam edersin?
Pumpkin Spice Latte
Cold Brew
Türk Kahvesi
Mocha
6/8

Evden çalışırken masanda mutlaka hangi kahve bulunur?

Evden çalışırken masanda mutlaka hangi kahve bulunur?
Espresso Macchiato
Latte
Americano
Cappuccino
7/8

Günün yorgunluğunu atmak için hangi kahveyi tercih edersin?

Günün yorgunluğunu atmak için hangi kahveyi tercih edersin?
Flat White
Espresso
Hazelnut Latte
Filtre Kahve
8/8

Son olarak, iş seyahatine çıkacağın zaman yolda içmek için yanına hangi kahveyi alırsın?

Son olarak, iş seyahatine çıkacağın zaman yolda içmek için yanına hangi kahveyi alırsın?
Americano
Cold Brew
Mocha
Espresso
Anahtar Kelimeler:
Philips Kahve Philips Ev Aletleri
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