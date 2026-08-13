Seçtiğin kahveye göre senin iş hayatında ne kadar tahammül sınırın kaldığını hesaplıyoruz!

1/8
Pazartesi sabahı işe giderken ilk kahven hangisi oluyor?
2/8
Stres anında hangi kahve sana iyi gelir?
3/8
Öğle molasında kafanı dağıtmak için hangisini tercih edersin?
4/8
İşin tam biteceği zaman mesainin uzadığını fark ettin, hangi kahveyle devam edersin?
5/8
Arkadaşın önemli bir şey konuşmak için seni çağırdı, hangi kahveyle sohbete devam edersin?
6/8
Evden çalışırken masanda mutlaka hangi kahve bulunur?
7/8
Günün yorgunluğunu atmak için hangi kahveyi tercih edersin?
8/8
Son olarak, iş seyahatine çıkacağın zaman yolda içmek için yanına hangi kahveyi alırsın?
Okuyucu Yorumları 0 yorum