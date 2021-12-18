Pegasus casus yazılımının ortadan kaldırılacağı söyleniyor

Siber güvenlik alanında büyük açıklara neden olan Pegasus casus yazılımının fişi artık yavaş yavaş çekiliyor. İsrail merkezli olarak çalışan NSO Group konu ile ilgili son derece önemli açıklamalara yer verdi. Tüm dünyanın tepkisini çeken Pegasus ile ilgili satış iddiaları ortaya atıldı.

Bildiğiniz üzere Pegasus yazılımı çok fazla tartışma yaşattı. Tepki çeken bu yazılımın tamamen devre dışı bırakılması için gerekli adımlar atılıyor. Hatta bu yazılımı üreten şirketin satışı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. NSO Group tarafından yapılan açıklamalara göre birden fazla yatırım fonu ile görüşülüyor.

Dünyanın en büyük ve en tehlikeli yazılımları arasında yer alan Pegasus’un yaratıcısı NSO Group, finansman sorunu yaşıyor. Bazı şirketlerden 200 milyon dolarlık teklif geldiği ifade ediliyor. Eğer bu yazılımı üreten şirket teklifi kabul ederse Pegasus tamamen ortadan kaldırılmış olacak.

Siber güvenlik dünyasında önemli bir marka haline gelen NSO Group yeni alanlara yönelmek istiyor. Şirket siber güvenlik hizmetleri veren bir kuruluş haline gelecek. Ayrıca drone teknolojisi alanında da çalışmalar yaptıklarını söylüyorlar. Yani kısacası Pegasus yazılımı tamamen ortadan kaldırılıp şirket adeta bir meleğe dönüşecek.

Pegasus casus yazılımının sahibi olan NSO Group her ne kadar böyle pembe bir tablo çizse bile yine de şüphe uyandırmaya devam ediyor.

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