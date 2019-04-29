Pek umursamıyoruz ama sivilceler ayrı ayrı hastalık habercisi!

Sivilce deyip geçmeyin! Yüzün farklı bölgelerinde oluşan sivilcelerin birçok anlamı var.
Yüzünüzün sivilce haritası!
BÖLGE 1: ALIN
Alın bölgesinde oluşan sivilceler stres ve uykusuzluk kaynaklı olabilir. Ayrıca yüksek kalorili beslenme nedeniyle oluşan, sindirim problemlerinin de olduğunu gösterir. Diğer bir olasılık da karaciğer problemleridir.
BÖLGE 2: ÇENE
Çene bölgesinde oluşan akneler hormon seviyenizi kontrol etmeniz anlamına gelir.
BÖLGE3: YÜZÜNÜZÜN KENARLARI
Saç çizgisi boyunca ve kulakların yakınındaki yerlerde görülen akneler de hormonal sorunlardan kaynaklı olabilir. Bu tür aknelere kullandığınız kozmeik ürünler de neden olabilir.
Kullandığınız makyaj, cilt bakım ürünü ve şampuanınızı gözden geçirmeniz gerekebilir. Yüzünüzde herhangi bir gelişme olup olmadığını görmek için doğal güzellik ürünlerini kullanmaya çalışın.
BÖLGE 4: YANAKLAR
Yanaklardaki akneler yüksek bir şeker tüketiminden kaynaklanabilir. İşlenmiş şeker de dahil olmak üzere günlük şeker alımınızı sınırlandırmaya çalışın. Bu bölge aynı zamanda akciğerlerinize de bağlıdır. Yanaklardaki sivilce, bazı solunum problemlerinin bir sonucu olabilir.
Ayrıca yanaklardaki aknelerin olası bir nedeni de telefonunuz olabilir. Telefon birçok bakteri içerdiğinden ekranınızı zaman zaman dezenfektan bezlerle temizlemeyi unutmayın.
BÖLGE 5: KAŞ ARASI
Kaş arasıdna görülen akneler karaciğer sorunlarına bağlı olabilir.
BÖLGE 6: BURUN VE ÜST DUDAK KENARLARI
Burunda görülen sivilceler çok baharatlı, tuzlu ve yağlı beslendiğinizi gösterir. Bu tür gıdaların miktarını azaltmaya çalışın. Ayrıca, kalp sağlığınıza ve tansiyonunuza dikkat edin.
Üst dudak ve burun ucundaki sivilce, kalp, dalak veya akciğer sorunlarının bir sonucu olabilir.
Artık akne haritalarının tüm sırlarını bildiğinize göre, vücudunuzun size bir şeylerin yanlış gittiğini söyleyip söylemediğini anlayabilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum