Pek Yakında film konusu nedir, oyuncuları kimler? Pek Yakında filmi nerede çekildi? Cem Yılmaz'dan kahkaha tufanı!

Pek Yakında filmi ile ilgili detaylar, filmin Star TV yayın akışı listesinde yer almasıyla birlikte sorgulanmaya başladı. Cem Yılmaz, filmin senaryosunun yanı sıra yönetmenliğini de üstlenmiştir. İzleyiciler Pek Yakında film konusu, oyuncuları ve çekim yerlerini araştırıyorlar. İşte Pek Yakında film konusu, oyuncuları, çekim yerleri ve 20 Temmuz Star TV yayın akışı...
Korsan DVD'cilikten kazandığı para gibi, hayatı da en kolayından yakaladığını zanneden Zafer, karısı Arzu'nun ayrılık isteğiyle ilk kez zora düşer. Kocasının illegal serüvenlerinden sıkılıp boşanma kararı alan Arzu, evlendikten sonra dizi oyunculuğu kariyerini noktalamış, beyaz perde hayallerininse üzerini örtmüştür. Dağılmak üzere olan ailesini bir arada tutmak isteyen Zafer, yıllar önce figüranlıkla noktalanan sinema kariyerine yapımcı olarak geri dönmeye karar verir. "Şahikalar - Kötülüğün Sonu" adındaki filmin yapımcılığını gizliden gizliye yürütürek hem kanunsuz işleri bıraktığını ispatlamak ister, hem de evlilikleri uğruna vazgeçtiği hayallerini Arzu'ya geri vermeye çabalar.
Cem Yılmaz
Tülin Özen
Ozan Güven
Özkan Uğur
Zafer Algöz
Çağlar Çorumlu
Filmin çekimleri, çoğunlukla İstanbul’un Kadıköy ilçesinin tarihi mekanlarında gerçekleştirildi.
07:00 Ada Masalı
09:30 Aramızda Kalsın
12:00 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 Pek Yakında (Yerli Sinema)
22:45 Ali Baba ve 7 Cüceler (Yerli Sinema)
01:15 Pek Yakında (Yerli Sinema)
03:20 Ali Baba ve 7 Cüceler (Yerli Sinema)
05:30 Sefirin Kızı