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Pek Yakında film konusu nedir, oyuncuları kimler? Pek Yakında filmi nerede çekildi? Cem Yılmaz'dan kahkaha tufanı!

20.07.2023 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pek Yakında filmi konusu ve oyuncuları merak edildi. Senaryosu Cem Yılmaz'a ait olan film 2014 yapımıdır Kadrosunda Çağlar Çorumlu, Ozan Güven, Ayşen Gruda ve Zafer Algöz gibi isimlerin olduğu filmin çekim yeri de merak edildi. Peki, Pek Yakında film konusu nedir, oyuncuları kimler? Pek Yakında filmi nerede çekildi? Cem Yılmaz'dan kahkaha tufanı!

Pek Yakında filmi ile ilgili detaylar, filmin Star TV yayın akışı listesinde yer almasıyla birlikte sorgulanmaya başladı. Cem Yılmaz, filmin senaryosunun yanı sıra yönetmenliğini de üstlenmiştir. İzleyiciler Pek Yakında film konusu, oyuncuları ve çekim yerlerini araştırıyorlar. İşte Pek Yakında film konusu, oyuncuları, çekim yerleri ve 20 Temmuz Star TV yayın akışı...

PEK YAKINDA FİLMİ KONUSU

Korsan DVD'cilikten kazandığı para gibi, hayatı da en kolayından yakaladığını zanneden Zafer, karısı Arzu'nun ayrılık isteğiyle ilk kez zora düşer. Kocasının illegal serüvenlerinden sıkılıp boşanma kararı alan Arzu, evlendikten sonra dizi oyunculuğu kariyerini noktalamış, beyaz perde hayallerininse üzerini örtmüştür. Dağılmak üzere olan ailesini bir arada tutmak isteyen Zafer, yıllar önce figüranlıkla noktalanan sinema kariyerine yapımcı olarak geri dönmeye karar verir. "Şahikalar - Kötülüğün Sonu" adındaki filmin yapımcılığını gizliden gizliye yürütürek hem kanunsuz işleri bıraktığını ispatlamak ister, hem de evlilikleri uğruna vazgeçtiği hayallerini Arzu'ya geri vermeye çabalar.

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PEK YAKINDA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Cem Yılmaz

Tülin Özen

Ozan Güven

Özkan Uğur

Zafer Algöz

Çağlar Çorumlu

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PEK YAKINDA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri, çoğunlukla İstanbul’un Kadıköy ilçesinin tarihi mekanlarında gerçekleştirildi.

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STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ada Masalı
09:30 Aramızda Kalsın
12:00 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 Pek Yakında (Yerli Sinema)
22:45 Ali Baba ve 7 Cüceler (Yerli Sinema)
01:15 Pek Yakında (Yerli Sinema)
03:20 Ali Baba ve 7 Cüceler (Yerli Sinema)
05:30 Sefirin Kızı

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pek yakında Oyuncu Cem Yılmaz

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