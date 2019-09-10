Pekcan-Ross ortak basın açıklaması

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Türkiye ile ülkesi arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin şu anki seviyenin birkaç kat üstü olduğunu belirterek, "ABD tarafından Türkiye'ye 50 milyar dolar, Türkiye tarafından da ABD'ye 50 milyar dolar ticaret gerçekleşeceğini umuyoruz. Bu şekilde ticaret miktarımız çok dengeli ve çok büyümüş olacak." dedi.

Ross, Türkiye ziyaretinin son gününde, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile görüşmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye ve ABD arasındaki ticaret hacminin yüksek ve dengeli olmasını hedeflediklerine işaret eden Ross, "Bizim hedefimiz 100 milyar dolar. Bu da şu anki seviyenin birkaç kat üstü. ABD tarafından Türkiye'ye 50 milyar dolar, Türkiye tarafından da ABD'ye 50 milyar dolar ticaret gerçekleşeceğini umuyoruz. Bu şekilde ticaret miktarımız çok dengeli ve çok büyümüş olacak. Bu rakamlar yüksek ama nispeten de küçük rakamlar. Çünkü, her iki ülkenin, özellikle ABD'nin mallar ve hizmetler alanında yaptığı ticarete kıyasla küçük rakamlar." diye konuştu.