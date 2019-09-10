HABER

Pekcan-Ross ortak basın açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 12:54 | Son Güncelleme

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross: - "(Türkiye-ABD ticaret hacmi) Bizim hedefimiz 100 milyar dolar. Bu da şu anki seviyenin birkaç kat üstü" - "ABD tarafından Türkiye'ye 50 milyar dolar, Türkiye tarafından da ABD'ye 50 milyar dolar ticaret gerçekleşeceğini umuyoruz. Bu şekilde ticaret miktarımız çok dengeli ve çok büyümüş olacak" - "En kısa zamanda somut olarak neler yapabileceğimize odaklandık. Bunlar bizim Başkanımız (Donald Trump) ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanacak. Ayın 25'inde yapılacak Birleşmiş Milletler toplantısında, her iki ülkenin başkanları tarafından da dile getirilip duyurulacak"

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Türkiye ile ülkesi arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin şu anki seviyenin birkaç kat üstü olduğunu belirterek, "ABD tarafından Türkiye'ye 50 milyar dolar, Türkiye tarafından da ABD'ye 50 milyar dolar ticaret gerçekleşeceğini umuyoruz. Bu şekilde ticaret miktarımız çok dengeli ve çok büyümüş olacak." dedi.

Ross, Türkiye ziyaretinin son gününde, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile görüşmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye ve ABD arasındaki ticaret hacminin yüksek ve dengeli olmasını hedeflediklerine işaret eden Ross, "Bizim hedefimiz 100 milyar dolar. Bu da şu anki seviyenin birkaç kat üstü. ABD tarafından Türkiye'ye 50 milyar dolar, Türkiye tarafından da ABD'ye 50 milyar dolar ticaret gerçekleşeceğini umuyoruz. Bu şekilde ticaret miktarımız çok dengeli ve çok büyümüş olacak. Bu rakamlar yüksek ama nispeten de küçük rakamlar. Çünkü, her iki ülkenin, özellikle ABD'nin mallar ve hizmetler alanında yaptığı ticarete kıyasla küçük rakamlar." diye konuştu.

- "43 ABD'li ve 52 Türk firmayla görüştük"

Ross, bu noktada mütekabiliyet kavramının çok önemli olduğunu ve her iki ülkenin de kendi ticaret hacmini artıracağını söyledi. Bu amaç doğrultusunda Türkiye'de 5 gün geçirdiklerini anımsatan Ross, Türkiye'de yatırımı bulunan 43 ABD'li ve ABD'de iş fırsatlarını değerlendirmek isteyen 52 Türk firmayla görüştüklerini bildirdi.

Ross, zamanlarının büyük kısmını Bakan Pekcan ile geçirdiklerini, Sağlık ile Hazine ve Maliye Bakanları ile görüşmeler yaptıklarını, diğer bakanlarla da bir araya geleceklerini ve bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilerek toplantı gerçekleştireceklerini aktardı.

En kısa zamanda somut olarak neler yapabileceklerine odaklandıklarını vurgulayan Ross, şunları kaydetti:

"Bunlar bizim Başkanımız (Trump) ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanacak. Ayın 25'inde yapılacak Birleşmiş Milletler toplantısında, her iki ülkenin başkanları tarafından da dile getirilip duyurulacaktır. Bu ilk adımdan sonra biz somut sonuçlar ve hemen sonuç alabileceğimiz adımlarla devam etmek istiyoruz. Bunun içinde birçok sektör var."

PARTNERDev timsahı dakikalar içinde öldürdü!Dev timsahı dakikalar içinde öldürdü!
Fizyomer’den Fizyoterapistler günü kutlamasıFizyomer’den Fizyoterapistler günü kutlaması
“Boyun Kadar Kitap Oku” başvuruları başladı“Boyun Kadar Kitap Oku” başvuruları başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Türkiye ve ABD ticaret hacmi

En Çok Okunan Haberler

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

Yeşilçam'ın acı kaybı! Usta isim vefat etti

Yeşilçam'ın acı kaybı! Usta isim vefat etti

Erdoğan'a suikast girişimi soruşturmasında yeni gelişme!

Erdoğan'a suikast girişimi soruşturmasında yeni gelişme!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Çin'den dönüp memleketi Nusaybin'e fabrika kurdu

Çin'den dönüp memleketi Nusaybin'e fabrika kurdu

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'güvenli bölge' açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken güvenli bölge açıklaması

Son dakika: İstanbul Anadolu Adalet Sarayı yakınında silahlı saldırı!

Anadolu Adalet Sarayı yakınında silahlı saldırı!

Süleyman Turan kimdir? Süleyman Turan filmleri ve kariyeri

Süleyman Turan'ın oynadığı 171 film

Çorlu'daki tren kazası davası gergin başladı

Türkiye'nin konuştuğu dava gergin başladı

Son dakika: Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de deprem!

Teslim olan PKK'lı örgütün iç yüzünü anlattı

Teslim olup her şeyi anlattı: İşkence, infaz...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.