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Pence: "ABD hala Kuzey Kore’nin nükleer silahsızlanma konusunda somut adımlar atmasını bekliyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 03:20 | Son Güncelleme

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kuzey Kore’nin nükleer silah programını kaldırmak için somut adımlar atmadığını söyledi.ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, dün ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen bir konferansa katıldı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kuzey Kore’nin nükleer silah programını kaldırmak için somut adımlar atmadığını söyledi.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, dün ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen bir konferansa katıldı. Yaklaşık 180 büyükelçinin katıldığı konferansta konuşan Pence, Kuzey Kore’nin, Başkan Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un arasında geçtiğimiz Haziran ayında Singapur’da gerçekleşen zirvede görüşülen tam nükleer dengeleme konusundaki taahhüdünü yerine getirmediğini söyledi. Pence, "Başkan Trump, Kim Jong-Un ile umut verici bir diyalog başlattı. Biz hala Kuzey Kore’nin halkımızı ve bölgedeki müttefiklerimizi tehdit eden nükleer silahları sökmek için Kuzey Kore’nin somut adımlarını bekliyoruz" dedi.
Trump ile Kim Jong-Un arasında ikinci bir zirve yapılması beklenirken, Kuzey Kore’nin en iyi nükleer müzakerecisi Kim Yong Chol’un bugün başkent Washington’a gelerek Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesi bekleniyor. ABD medyasında yer alan haberlerde Chol’un Başkan Trump için Kim Jong-Un’dan bir mektup getireceği bildirildi.

Trump- Kim buluşması çok uzak olmayan bir gelecekte
Trump, Kim ile yapılacak görüşme için müzakerelerin yapıldığı ve sonuçların çok uzak olmayan bir gelecekte açıklanacağını şakayla söylemişti.
Trump ve Kim arasında yapılacak ikinci zirve için Vietnam düşünüldüğü tahminleri yapılırken, Güney Kore medyasında geçtiğimiz günlerde çıkan haberlerde ABD’li ve Kuzey Koreli yetkililerin Hanoi’de zirvenin ne zaman yapılacağını görüşmek üzere toplandığı bildirilmişti.

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