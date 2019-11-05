Pençe Harekatı gazisinin adının verildiği park törenle açıldı

Açılışta konuşan gazi Tarık Cür, "Biz devletimizi korumak amacıyla gittik. Halen daha vatan evlatlarımız orada. Halen arkadaşlarım orada. Dualarınızı onlardan eksik etmeyin. Ben gazi oldum. Ama bugün git deseler bugün yine vatanımız savunmaya giderim. Halkımız arkamızda oldukça bu vatanı kimse bölemez. Askerlerimiz de milletimizden güç alarak ülkemizin savunuyorlar. Arkamızda milletin olduğunu bildiğimiz için biz oralardayız. Biz milletimiz için varız. Milletimiz de bizim arkamızda. Bunu her zaman her gittiğim yerde gördüm. Kendi memleketime gittiğimde gördüm, buraya geldiğimde de gördüm. Milletimiz her zaman yanında. Gelen, gelmeyen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Parka adının verilmesinden dolayı Belediye Başkanı Mustafa Çetin'e teşekkür eden Cür, "Parklara, sokaklara, gazi ve şehitlerimizin isimlerini vererek onları hatırlatacak anılar yerleştirmek çok önemli. Belediye başkanımız bizi unutmadı. Buraya adımızı verdi. İnşallah diğer belediye başkanları da parklara, sokaklara, güzel yerlere şehitlerimizin, gazilerimizin adını verir ki onlar hiç unutulmaz, hep hatırlanır" dedi. Cür, parkın girişine tekerlekli sandalyeler için rampa yapılmasını istedi.

'BİZ ASKER BİR MİLLETİZ'

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, tüm belediye meclis üyesinin ortak kararı ile park gazi Gür'ün adının verildiğini belirterek, "Türk milleti gazisine her zaman sahip çıkar. Biz zor bir coğrafyayı kendimize yurt edinmişiz. Dolayısıyla 7'den 70'e kadınıyla, yaşlısıyla, genciyle asker bir milletiz. Gazi Tarık Cür'ün protezleri takıldıktan sonra eğer arzu ederse belediyede kendisini istihdam etmek isteyeceğiz. Halkımızla hemhal olmasını, belediyede bir görevi icra etmesini, belki gazilerle, belki askeriyeyle ilgili bazı faaliyetlerde görev almasını rica edeceğiz. Gazi Tarık Cür ismi Trakya'ya damgasını vurdu. Kapaklı'nın gurur oldu. Tarık kardeşimizi çok sevmemizin nedeni sadece gazi olması değil, karakterinden dolayı da çok sevdik. Ne zaman yanına gitsem beni hep duygulandırdı. Çok pozitif bir insan. Her konuşmasında bir mesaj ve vatan sevgisi var" diye konuştu.