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Pendik canlı seçim sonuçları! Pendik'te seçimi Ahmet Cin mi Süleyman Tarık Balyalı mı kazanacak?

28.03.2024 13:46
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Yerel seçimlerde gözler büyükşehir belediyelerindeyken İstanbul'un ilçelerinde de baş baş seçim mücadeleleri devam ediyor? Pendik'te belediye başkanlığı koltuğu el değiştirecek mi? AK Parti'nin adayı mevcut başkan Ahmet Cin mi yoksa CHP'nin adayı Süleyman Tarık Balyalı mı kazanacak?

Pendik canlı seçim sonuçları! Pendik'te seçimi Ahmet Cin mi Süleyman Tarık Balyalı mı kazanacak?

Partiler ve belediye başkan adayları seçim çalışmalarını tamamladı. 31 Mart'ta sıra oy kullanacak seçmene geldi. Nefesler tutuldu. Seçim maratonu 31 Mart 2024 Pazar günü sona eriyor. Pazar günü seçim sonuçları ilgiyle takip edilen Pendik'te başkanlık koltuğuna yeniden Ahmet Cin mi oturacak yoksa Pendikliler değişim diyerek oyunu CHP'nin adayı Süleyman Tarık Balyalı'dan yana mı kullanacak?

Pendik'teki vatandaşlar Pendik'teki sandıklardan çıkacak seçim sonuçlarını merakla takip ediyor. Pendik'te belediye başkanlığı koltuğunun sahibi pazar günü belli olacak.

Pendik'te seçimin AK Parti'nin mevcut Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve CHP'nin adayı Süleyman Tarık Balyalı arasında geçeceği tahmin ediliyor.

Pendik seçim sonuçları belli olur olmaz Mynet’te tüm detayları öğrenebilirsiniz.

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AK PARTİ'NİN ADAYI AHMET CİN

1966 yılında Sakarya'da dünyaya gelen Ahmet Cin Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu.

Cin siyasi yaşamına Refah Partisi Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ve Fazilet Partisi’nde Pendik İlçe Başkan Yardımcılığı görevleriyle başladı.

1999 Yerel Seçimlerinde Fazilet Partisi’nden Pendik Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olarak seçildi. Aynı yıllarda Pendik Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak hizmet verdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda çeşitli görevler alan Cin, 31 Mart 2019'da da Pendik Belediye Başkanlığı'na seçildi.

ahmetcin

CHP'NİN ADAYI SÜLEYMAN TARIK BALYALI

Süleyman Tarık Balyalı, 1973 yılında İstanbul, Pendik'te doğdu. Balyalı, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu.

1995 yılında CHP'de siyasete başlayan Balyalı, 1996 yılında CHP Pendik Gençlik Kolu Başkanı, 1998 – 1999 yılları arasında da CHP İstanbul İl Gençlik Kolu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2009 yılında yapılan yerel seçimlerde Pendik Belediyesi Meclis Üyeliğine seçilen Balyalı, görev süresi boyunca Pendik Belediye Meclisinde Grup Başkan Vekilliği, Denetim Komisyonu Üyeliği, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu.

2014 ve 2019 yıllarında yapılan yerel seçimlerde ise İstanbul Büyükşehir Belediye ve Pendik Belediye Meclis Üyeliklerine seçildi. Pendik Belediye Meclisinde Grup Başkan Vekilliği, Denetim Komisyonu Üyeliği, İBB'de Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği gibi görevlerde bulundu.

tarıkbalyalı

Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


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