HABER

Pendik'te iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 01:56 | Son Güncelleme

Pendik, TEM bağlantı yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Pendik'te iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre TEM bağlantı yolu Kaynarca yönünde ilerleyen 34 ED 7418 plakalı otomobilin sürücüsü Kamil Dalkılıç, Sabiha Gökçen Havalimanı civarındaki tünelde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Dalkılıç'ın otomobili karşı şeritten gelmekte olan Şehamettin Çilekçi'nin kullandığı 34 JV 4540 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonucu Kamil Dalkılıç ve Şehamettin Çilekçi ağır yaralanırken, Çilekçi'nin kullandığı otomobilde yolcu koltuğunda oturan Fadime Çilekçi olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybedenin çantasına bakan yakını gözyaşlarına boğuldu

Alkollü olduğu ileri sürülen 34 ED 7418 plakalı aracı kullanan Kamil Dalkılıç'ın otomobilin içerisinden alkol şişeleri çıktı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Dalkılıç hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis kaza nedeniyle tünelde trafik yoğunluğu oluştu. Tünel içinde kontrollü olarak tek şeritten sağlanan olay yeri inceleme ekiplerini çalışmalarını ardından kaza yapan araçların kaldırılması ile normale döndü.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

PARTNERİngiliz Kraliyet Ailesi'nin altın klozeti çalındı! Değeri dudak uçuklatıyorİngiliz Kraliyet Ailesi'nin altın klozeti çalındı! Değeri dudak uçuklatıyor
Tatil cennetinde endişeli bekleyiş!Tatil cennetinde endişeli bekleyiş!
Pendik'te iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralıPendik'te iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
pendik TEM trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

'Drift' kovalamacası çok acı bitti! 2 çocuk hayatını kaybetti

'Drift' kovalamacası çok acı bitti! 2 çocuk hayatını kaybetti

Fırtına kaçtı, Gençler yakaladı

Fırtına kaçtı, Gençler yakaladı

Bomba iddia! Yaşar İpek, trans bireyle ilişki yaşadı'

Bomba iddia! Yaşar İpek, trans bireyle ilişki yaşadı'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Diyarbakır Anneleri' açıklaması

'Diyarbakır Anneleri' açıklaması

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda yangın çıktı

Tatil cennetinde endişeli bekleyiş!

Yürek yakan detay ortaya çıktı

Yürek yakan detay ortaya çıktı

İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara'ya geldi

İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara'ya geldi

Meteoroloji'den çok sayıda kente sağanak uyarısı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Son dakika: Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

HDP il binası önünde eylem yapan aile sayısı 34 oldu

Ceylan'ın annesi de eyleme katıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.