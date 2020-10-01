Penelope Cruz güzellik sırrını açıkladı

Ünlü Hollywood yıldızı Penelope Cruz'un parlayan cildinin ve yaşlanmayan yüzünün bir sırrı var.

Dünyaca ünlü İspanyol aktris Penélope Cruz, ödül törenlerinde zarafeti ve güzelliğiyle dikkatleri bir şekilde üzerine çekmeyi başaran ve güzelliğinin sırrı hep merak edilen ünlülerden biri olageldi.

Cruz ne zaman kameranın karşısına geçse her seferinde kesinlikle daha çarpıcı ve daha genç görünmeyi başaran bir isim.

Bir güzellik markasının yüzü olan Cruz ve makyaj sanatçısı Hung Vanngo, aktris kameraların veya objektiflerin karşısına geçmeden önce ünlü markanın yaşlanma karşıtı serumunu kullandığını açıklamıştı.

Cruz bu yıl Şubat’ta gerçekleştirilen Oscar Ödülleri töreninde de pek çok kişiyi büyülemişti.

ŞEKER VE SÜT ÜRÜNLERİNDEN UZAK DURUYOR

Ancak Cruz'un güzelliğini borçlu olduğu şey sadece bu değil. Annesi kuaför olan ünlü oyuncu daha önce verdiği röportajda, annesinin kendisine meyve ve sebze tüketmenin önemini vurguladığını aktarmıştı. Cruz ayrıca şeker ve süt ürünlerinden kaçındığını ve gluten tüketmediğini söylemişti.

Oyuncu çok fazla meyve, sebze ve organik protein tükettiğini belirtmişti. Barcelona, Barcelona (Vicky Cristina Barcelona), Vanilla Sky gibi filmlerin yıldızı sigarayı yıllar önce bıraktığını ve çok nadiren alkol tükettiğini de eklemişti.

Cruz, bikram yoganın da vücudunu zinde tutma konusunda etkili olduğunun altını çizmişti.



