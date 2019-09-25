Penisilin alerjisi olduğu bildirilen 10 hastadan 9'unda alerjiye rastlanmadı

Türkiye Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Şekerel, "Penisilin alerjisi olduğunu bildiren 10 hastadan 9'unda penisilin alerjisine rastlanmıyor. Gerçek bir alerji olup olmadığı ise alerji uzmanları tarafından yapılan testlerde ortaya konulabilir." dedi.

Türkiye Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği İlaç Alerjileri Çalışma Grubu tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, "Penisilin Alerji Günü" dolayısıyla basın toplantısı düzenlendi.

Prof. Dr. Şekerel, ilaç alerjisinin her an her ilaca karşı gelişebileceğini belirterek antibiyotikler, ağrı kesiciler ve epilepsi hastalığının tedavisine yönelik kullanılan ilaçlarda bu alerjilerin daha sık görüldüğünü söyledi.

İlaç alerjilerinin uygunsuz, bilinçsiz ve abartılı kullanımına bağlı olarak gelişebildiğini anlatan Şekerel, ilaca karşı reaksiyonların kullanımdan hemen sonra, aylar sonra ya da aralıklı kullanımına bağlı olarak hafif ya da yaşamı tehdit eden ağır bir reaksiyona kadar değişkenlik gösterebildiğini belirtti.