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    4. Peru’da gizemli hastalık paniği! 231 kişiyi felç etti, 4 kişi de hayatını kaybetti... Nedenini kimse bilmiyor

    Peru’da gizemli hastalık paniği! 231 kişiyi felç etti, 4 kişi de hayatını kaybetti... Nedenini kimse bilmiyor

    28.07.2023 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Peru’da birkaç ay içinde artan felç vakaları yetkilileri endişelendirmeye başladı. Nedeni bir sır olarak kalan ve son derece nadir görülen Guillain-Barre Sendromu (GBS) dalgasının ülkede en az 150 bin kişiyi etkileyen Dang humması salgınıyla mücadele ederken çıkması korku yarattı.

    Yetkililer , Ocak ayından bu yana bir Guillain-Barre Sendromu (GBS) dalgasının 231 kişiyi enfekte etmesi ve dört kişiyi öldürmesinin ardından Peru'da ulusal bir sağlık acil durumu ilan etti. Sendromda bağışıklık sisteminin sağlıklı sinir hücrelerine saldırdığı görülüyor ve genellikle viral veya bakteriyel bir enfeksiyonu takip ediyor. Çoğu hasta kollara ve bacaklara yayılmadan önce el ile ayaklarda başlayan semptomlar yaşıyorlar. İlk baştaki belirtiler kendilerini uyuşma, karıncalanma, kas zayıflığı, ağrı ve denge ile koordinasyon sorunlarıyla belli ediyor.

    NEDENİNİ ARAŞTIRIYORLAR

    Bilim insanları hastalığın nedenini bulabilmek için araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peru'daki sağlık yetkilileri tarafından analiz edilen örnekler, bunun kontamine yiyecek ve suda yaygın olarak bulunan Campylobacter jejuni bakterisinden gelmiş olabileceğini düşündürüyor.

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    Peru salgın

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