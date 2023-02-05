Pervez Müşerref kimdir? Pakistan eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref kaç yaşında ve neden öldü?

Dubai'de bir hastanede bir süredir tedavi gören Pervez Müşerref hayata gözlerini yumdu. Pakistanlı asker ve siyasetçi olan Pervez Müşerref darbeyle göreve gelmişti. Peki Pervez Müşerref kimdir? Pakistan eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref neden öldü? İşte detaylar...

PERVEZ MÜŞERREF KİMDİR?

1943 doğumlu Pervez Müşerref 79 yaşında hayatını kaybetti. Pakistan eski Cumhurbaşkan Müşerref 2007'de görev süresinin uzatılması isteğine karşı çıkıldıktan sonra anayasayı askıya aldı ve olağanüstü hal ilan etti.

Bir sene geçtikten sonra meclise görevden alınması için sunulan tasarının ardından istifa etti. 2013 yılında anayasayı ihlal ve vatana ihanet suçundan dava açıldı. Bu tarihten beri sürekli yeniden görülen ve ertelenen dava 17 Aralık'ta sonuçlanmış ve Müşerref idam cezasına çarptırılmıştı.

Yüksek Mahkeme, Pervez Müşerref iktidardayken ülkede iki kez anayasayı askıya aldığı nedeniyle siyasetten ömür boyu men etti.

